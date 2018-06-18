Суд залишив організатора "убивства" Бабченка Германа під вартою

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту Бориса Германа, який підозрюється в організації підготовки до теракту, а саме вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Таким чином, суд залишив у силі запобіжний захід Герману у вигляді тримання під вартою, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією видання, під час судового засідання захист підозрюваного наполягав на обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, зазначаючи, що в арешті немає необхідності з огляду на відсутність ризиків.

Але, як підкреслюють журналісти, сторона обвинувачення виступила проти задоволення скарги адвокатів, заявивши, що суд першої інстанції, ухвалюючи рішення про тримання під вартою, врахував усі обставини справи.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. А "виконавець" Олексій Цимбалюк замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.