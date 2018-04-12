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Суд залишив Труханова ще на 2 місяці на поруках

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Солом'янський суд Києва продовжив для одіозного мера Одеси Геннадія Труханова запобіжний захід.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 Каналу.

"Мер і його соратники з Одеси прибули у надзвичайно хорошому настрої. Вони жартували, посміхались, спілкувались один з одним. Власне, народний депутат Дмитро Голубов з партії БПП також долучився до розмови. Щодо самої міри запобіжного заходу, вона все ж таки трохи змінилась", – повідомив Олексій Годзенко.

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За його словами, на початку засідання Геннадій Труханов сказав, що йому незручно діставатись в Київ на автомобілі, а на літаку він не може, адже у нього забрали внутрішній український паспорт, тож цей термін продовжили на 2 місяці. Внутрішній паспорт Геннадію Труханову таки віддали. Судячи з реакцій ніхто не сумнівався у такому рішенні. Сам Труханов сказав, що незадоволений рішенням, адже відкидає усі закиди у свою сторону. Однак, нарешті, зможе літати тепер літаком.

Нагадаємо, що Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. А саме – у справі щодо придбання за 185 мільйонів доларів адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

Теги: Новини України Корупція Новини Києва Геннадій Труханов Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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