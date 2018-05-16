Суд залишив у силі "нічний" домашній арешт підозрюваному у побитті нардепа Найєма
Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Шевченківського суду від 2 травня про обрання запобіжного заходу у вигляді "нічного" домашнього арешту (з 23:00 до 06:00) до 30 червня Ахмеду Саїтову. Він є одним з підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма.
Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.
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За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 2 травня 2018 року залишено без змін, апеляційні скарги прокурора та сторони захисту – без задоволення,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.
2 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту трьом нападникам на Найєма. А 5 травня в Азербайджані було затримано ще одного імовірного нападника на політика.
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