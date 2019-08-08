Суд змусив львів’янку виплатити аліменти дорослому сину: деталі

На Львівщині жінка роками не виплачувала аліменти, тому заборгувала своєму синові 19 тисяч гривень. Гроші вона не могла виплачувати, оскільки не мала постійного місця роботи. Але суддів це не переконало. Тепер жінка винна 120 годин суспільно-корисних робіт і має продовжити виплачувати гроші сину, який вже має власну сім’ю.

Тому тепер Ірина щоранку бере до рук віника та граблі, аби навести порядок на вулицях міста. І робить це жінка безплатно – через несплату аліментів.

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Вісім років тому Ірина розлучилася з чоловіком. Син вирішив залишитися з батьком.

Трохи моя вина є, це факт. А може й добре, що син з чоловіком лишився. Бо то, знаєте, хлопець, а він більше його боїться, мене не дуже хотів слухати,

– розповідає мати-боржниця Ірина.

Всі ці роки жінка аліментів не платила і заборгувала своєму синові майже 19 тисяч гривень. За цей час хлопець уже встиг одружитись і скоро сам матиме дитину, хоча йому лише 17 років.



Матір-боржниця Ірина

"Я би ще може і відмовився від аліментів. Але вона жила від нас 30 кілометрів, але жодного разу не поцікавилася як я, навіть не подзвонила до дитини", – скаржиться батько.

Ситуації, коли жінка виплачує аліменти, вже не рідкість на Львівщині, кажуть в управлінні юстиції. Але випадки, коли матері-боржниці примусово відпрацьовують – нечисельні.

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Попереду в Ірини ще тиждень роботи на вулицях Дрогобича. Тепер вона думає про те, чи залишитися на підприємстві, чи шукати нову роботу.

Хто з батьків має платити аліменти?

Платити аліменти на утримання дитини після розлучення має той з батьків, який і пішов з родини. Мінімально – це половина прожиткового мінімуму на місяць, обраховують його за віком дитини – до 18 років або до 23 років для студентів.



Платити аліменти повинен той з батьків, який пішов з родини

Крім того, враховують стан її здоров'я та розмір статків батьків – це і збільшує розмір виплат. Якщо ж грошей немає, батьків можуть відправити на суспільні роботи – підмітати вулиці, фарбувати паркани чи прибирати сніг. Усі напрацьовані там гроші держава передає на користь дитини.

А тим, хто не платить більше півроку, забороняють виїздити за кордон, керувати машиною, і навіть полювати. А державні виконавці навідуються до боржників додому й арештовують їхнє майно.