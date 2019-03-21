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      Суд змусив СБУ відкрити кримінальну справу щодо російського громадянства Труханова

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      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов / 24 канал

      СБУ в Одеській області відкриває кримінальне провадження щодо російського громадянства одеського мера Геннадія Труханова та його незаконного доступу до державної таємниці України.

      Приморський райсуд Одеси у четвер, 21 березня, задовольнив позов одеського громадського діяча Михайла Кузаконя. Суд зобов’язав СБУ Одещини внести заяву про злочин до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і розпочати досудове розслідування. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу Катерина Петренко.

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      "Приморський суд задовольнив мій позов щодо бездіяльності слідчих СБУ і змусив їх розпочати слідство. Ще 14 лютого я повідомив СБУ про правопорушення: Труханов, будучи з 2014 по 2017 роки громадянином Росії, став мером Одеси і незаконно отримав допуск до державної таємниці 3-го рівня. Він приховав, що є громадянином країни-агресора – Росії. Я вважаю, що Труханов вчинив тяжкий злочин проти нашої держави", – розповів Кузаконь.

      Кузаконь
      Позовник – громадський діяч Михайло Кузаконь

      Таким чином, у позові йдеться, що Труханов вчинив посадові злочини передбаченні статтею 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, 366 – службове підроблення, 358 – підроблення документів і їх використання. І цілком імовірно, що в результаті отримання незаконного допуску як громадянина РФ до держтаємниці для роботи з секретною інформацією – вчинив злочин за статтею 328: розголошення державної таємниці .

      Позов
      Фото позову

      Нагадаємо, що 13 лютого під час судового розгляду справи одеського "Краяну" проти Труханова прокурори САП оприлюднили отримані від держорганів РФ документи, які підтверджують, що Труханов мав російські паспорти, а відтак є громадянином Росії.

      Чому Україна втрачає українську Одесу і як криміналітет захопив місцеву владу і паралізував правоохоронців – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини Одеси Геннадій Труханов Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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