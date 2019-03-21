Суд змусив СБУ відкрити кримінальну справу щодо російського громадянства Труханова

СБУ в Одеській області відкриває кримінальне провадження щодо російського громадянства одеського мера Геннадія Труханова та його незаконного доступу до державної таємниці України.

Приморський райсуд Одеси у четвер, 21 березня, задовольнив позов одеського громадського діяча Михайла Кузаконя. Суд зобов’язав СБУ Одещини внести заяву про злочин до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і розпочати досудове розслідування. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу Катерина Петренко.

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"Приморський суд задовольнив мій позов щодо бездіяльності слідчих СБУ і змусив їх розпочати слідство. Ще 14 лютого я повідомив СБУ про правопорушення: Труханов, будучи з 2014 по 2017 роки громадянином Росії, став мером Одеси і незаконно отримав допуск до державної таємниці 3-го рівня. Він приховав, що є громадянином країни-агресора – Росії. Я вважаю, що Труханов вчинив тяжкий злочин проти нашої держави", – розповів Кузаконь.



Позовник – громадський діяч Михайло Кузаконь

Таким чином, у позові йдеться, що Труханов вчинив посадові злочини передбаченні статтею 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, 366 – службове підроблення, 358 – підроблення документів і їх використання. І цілком імовірно, що в результаті отримання незаконного допуску як громадянина РФ до держтаємниці для роботи з секретною інформацією – вчинив злочин за статтею 328: розголошення державної таємниці .



Фото позову

Нагадаємо, що 13 лютого під час судового розгляду справи одеського "Краяну" проти Труханова прокурори САП оприлюднили отримані від держорганів РФ документи, які підтверджують, що Труханов мав російські паспорти, а відтак є громадянином Росії.

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