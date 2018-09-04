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Суд знову залишив Савченко під вартою

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Суд залишив Савченко під арештом до 30 жовтня
Суд залишив Савченко під арештом до 30 жовтня / 24 Канал

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 30 жовтня термін тримання під вартою народному депутату Надії Савченко, підозрюваній у підготовці терактів і поваленні державного ладу.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Відповідне рішення Шевченківський районний суд Києва ухвалив у вівторок, 4 вересня. Суддя задовольнив клопотання прокуратури, яка просила продовжити арешт депутата.

Продовжити підозрюваній Савченко Надії Вікторівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави,
– ухвалив суддя.

Термін дії ухвали – до 30 жовтня включно. Суд також відмовив у задоволенні клопотань про взяття Савченко на поруки 33 особам.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

У справі Рубана затримали також нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла із нардепа недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт, тож зараз Савченко перебуває під вартою. Політика підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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