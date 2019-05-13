Суд зняв арешт з активів "Схід Солар", прокурори тричі не з'являлися на засідання

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва у справі компанії "Схід Солар" про арешт її майна.

Про це сказано в постанові суду.

"Схід Солар" володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, компанія належить одній з найбільших китайських держкорпорацій CNBM. Раніше компанія була позичальником "Актив Банку", в заставу якому була передана частина обладнання. У грудні 2018 року пул прав вимоги банку викупила у Фонду гарантування вкладів ФК "Веста", яку пов'язують з підприємцем Павлом Фуксом. Компанія звернулася до СБУ із заявою про нібито шахрайстві з боку "Схід Солар". В рамках кримінального провадження Печерський райсуд наклав арешт на майно компанії – фотогальванічні елементи, які не тільки знаходилися в заставі банку, але і на будівлі, і споруди. Апеляційний суд скасував це рішення.

Згідно з судовим рішенням, прокурор, який був належним чином поінформований про засідання, тричі не з'являвся до суду, а наведені в обґрунтування цієї обставини визнані колегією суддів неповажними.

Судді вирішили підтримати апеляційну скаргу "Схід Солар" за кількома критеріями. По-перше, прокурор звернувся до слідчого судді з вимогою накласти арешт на набагато більш широкий перелік майна, ніж той, який знаходився в заставі "Актив Банку" по кредиту. Визнання слідчим іншого майна, яке не було предметом застави, речовим доказом, не може бути підставою для його арешту, оскільки слідчий не довів такої доцільності, відзначається в рішенні.

По-друге, орган досудового розслідування допустив цілий ряд припущень, які не є фактами, обґрунтовуючи своє клопотання про арешт майна. Наприклад, він допустив, що "Схід Солар" також здійснювала шахрайські дії щодо "Укргазбанку" – іншого кредитора, з яким укладено і діє договір. Однак, як зазначили судді, ніяких заяв з цього приводу від банку не надходило. Аналогічно домислами суд порахував думку слідчого про те, що в заставу і "Актив Банку", і "Укргазбанку" було передано одне і те ж майно – підтверджуючі документи не було надано.

В результаті суд скасував рішення суду першої інстанції і наклав арешт тільки на фотоелементи, які перебували в заставі.

Раніше компанія CNBM звинуватила СБУ і МВС в спробі рейдерської атаки. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявив, що компанія має намір подати в суд на державу Україну за обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя.