Суд зобов'язав Анджеліну Джолі піти на поступки Бреду Пітту: деталі

Скандальний процес розлучення 43-річної Анджеліни Джолі і 54-річного Бреда Пітта триває майже два роки. Колишнє подружжя досі вирішує судові питання, які стосуються опіки над дітьми.

Як пишуть західні ЗМІ, згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день: як мінімум чотири години на дні шкільних занять і як мінімум дванадцять годин на дні, вільні від навчання.

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Нагадаємо, зараз Джолі та Пітт очікують остаточного рішення, яке повинно регламентувати такі побачення. Нове засідання суду відбудеться 21 серпня. Представники зірок поки ніяк не прокоментували нове рішення.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми

Як відомо, у пари є шість дітей: прийомні 13-річна Захара, 14-річний Пакс і 17-річний Меддокс і рідні десятирічні двійнята Вів'єн і Нокс і 12-річна Шайло. Зараз вони проводять більшу частину часу з матір'ю.