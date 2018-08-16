12:31
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 19°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, 15 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Суд зобов'язав Анджеліну Джолі піти на поступки Бреду Пітту: деталі

553 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / vanityfair.com

Скандальний процес розлучення 43-річної Анджеліни Джолі і 54-річного Бреда Пітта триває майже два роки. Колишнє подружжя досі вирішує судові питання, які стосуються опіки над дітьми.

Як пишуть західні ЗМІ, згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день: як мінімум чотири години на дні шкільних занять і як мінімум дванадцять годин на дні, вільні від навчання.

Читайте також: Усміхнена Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з дітьми після новин про психічні розлади: фото

Нагадаємо, зараз Джолі та Пітт очікують остаточного рішення, яке повинно регламентувати такі побачення. Нове засідання суду відбудеться 21 серпня. Представники зірок поки ніяк не прокоментували нове рішення.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми

Як відомо, у пари є шість дітей: прийомні 13-річна Захара, 14-річний Пакс і 17-річний Меддокс і рідні десятирічні двійнята Вів'єн і Нокс і 12-річна Шайло. Зараз вони проводять більшу частину часу з матір'ю.

Теги: LifeStyle Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові розлучення
Джерело: pagesix.com
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
15 серпня, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук