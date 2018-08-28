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Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо Антона Геращенка

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Антон Геращенко
Антон Геращенко / Фото з відкритих джерел

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.

Це рішення суд виніс після звернення юристів "Тисни" за матеріалами журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.Info.

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В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення").


Копія ухвали суду

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Антон Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 "квадратів" за гроші свого тестя Олексія Шамбура.

62-річний тесть до 2016-го року не отримував доходу, а після 2016-го отримав близько 270-ти тисяч гривень за підприємницьку діяльність і не міг сплачувати близько 3-х тисяч доларів щомісяця за оренду житла. Сам Антон Геращенко орендувати квартиру не міг. В декларації його дохід – більше 100 тисяч гривень на рік.

З цією інформацією юристи проекту "Тисни" звернулись до НАБУ, однак у Бюро спочатку відмовилися розслідувати кейс нардепа через "брак фактичних обставин". Згодом юристи звернулись до суду, який і зобов’язав НАБУ відкрити провадження. Проект "Тисни" планує надалі слідкувати за перебігом розслідування щодо народного депутата.

Повний випуск розслідування "Тесть Печерського рівня. Секретна квартира Антона Геращенка" програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини політики Новини України Судді Антон Геращенко Розслідування НАБУ
Джерело: 24 Канал
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