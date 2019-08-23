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      Суд зобов'язав знести 8 поверхів багатоповерхівки у Львові: що про це відомо

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      12-поверховий ЖК "Форест-Хілл" у Львові
      12-поверховий ЖК "Форест-Хілл" у Львові / azuz.org.ua

      Суд у Львові постановив знести 8 незаконно добудованих поверхів у зведеному з порушеннями 12-поверховому будинку.

      На місці, де зараз 12-поверхова новобудова, має залишитись лише 4-поверховий будинок, інформує прес-служба Львівської міськради.

      До теми: Суд заборонив будувати у Києві один з найбільших ЖК

      Що відомо про новобудову? Йдеться про 12-поверховий житловий "Форест-Хілл" будинок на вулиці На Нивах, що у Шевченківському районі міста.

      Рішення про знесення самочинно збудованих 8 поверхів у багатоповерхівці Львівський окружний адміністративний суд ухвалив ще 19 липня.

      В Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Львова зазначили, що споруда була зведена з порушенням законодавства. На цьому місці забудовник мав звести будинок висотою лише 4 поверхи.

      Крім порушень приписів ДАБК, висотку На Нивах збудували ще з низкою порушень – без реєстрації відповідного документа на початок виконання будівельних робіт та з порушенням містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

      Читайте також: Замість реконструкції зрівняли з землею: у Львові незаконно знесли історичну будівлю

      Хто забудовник? Замовницею будівництва та власницею ділянки за цією адресою є 49-річна львів'янка Ганна Федорів.

      За даними Zaxid.net у відкритих джерелах про неї зовсім небагато інформації. Відомо, що вона прописана в селі Сколівського району на Львівщині, не є власницею жодного підприємства та ніколи не отримувала інших земельних ділянок, окрім ділянки на вулиці На Нивах.

      Житлово-будівельний кооператив "Форест-Хілл", співзвучний з назвою 12-поверхового ЖК, заснували львів'яни Олег Кізима, Дмитро Кізима та Олександр Здоровецький і почали продаж квартир у ще не зведеному будинку.

      На сайті з пошуку нерухомості ЛУН.ua вказано, що всі квартири від забудовника у 12-поверховому ЖК "Форест-Хілл" на вулиці На Нивах у Львові уже продані.

      Львів Форест Хілл
      Забудовник продав усі квартири у 12-поверховому будинку

      Забудовник подав апеляційну скаргу на рішення окружного суду. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова має переглянути рішення суду першої інстанції. Якщо воно залишиться без змін, то набере законної сили з моменту винесення постанови апеляційним судом.

      У квітні 2019-го у Львові вперше в історії України знесли незаконно збудовану багатоповерхівку.

      Дізнайтесь більше: Знесення незаконних забудов: чи стане Львів прикладом для інших міст

      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості України Новини Львова Скандальні забудови Будівництво Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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