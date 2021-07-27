Про це стало відомо 26 липня. Суддя написала про це у своїй щорічній декларації.

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Суддя вказала, що це був подарунок від її чоловіка Олександра Мамалуя. Він є суддею Верховного суду. У 2020 році чоловік заробив 2,6 мільйона гривень.

Годинник Ulysse Nardin Lady Diver, який подарували вартує приблизно 9 тисяч доларів. Його корпус зроблений зі сталі та оздоблений діамантами.



Годинник, який подарували судді / Фото Luxwatch

Зверніть увагу! 26 квітня повідомили, що народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман, за 2020 рік задекларував досить коштовний подарунок – 99 мільйонів гривень. Щедрою дарувальницею виявилась його мати.