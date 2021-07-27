Судді з Харкова подарували годинник із діамантами: скільки він коштує

Харківська суддя Марина Мамалуй отримала в подарунок годинник із діамантами швейцарського бренду Ulysse Nardin. Вартість цієї моделі – майже 10 тисяч доларів.

Про це стало відомо 26 липня. Суддя написала про це у своїй щорічній декларації.

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Хто подарував годинник

Суддя вказала, що це був подарунок від її чоловіка Олександра Мамалуя. Він є суддею Верховного суду. У 2020 році чоловік заробив 2,6 мільйона гривень.

Годинник Ulysse Nardin Lady Diver, який подарували вартує приблизно 9 тисяч доларів. Його корпус зроблений зі сталі та оздоблений діамантами.



Годинник, який подарували судді / Фото Luxwatch