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Судді, яка відбирала ліцензію в SkyUp, повідомили про підозру

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Суддя Литвиненко відтепер – підозрювана
Суддя Литвиненко відтепер – підозрювана / Колаж 24 каналу

Скандал із Баришівським судом все ще триває: 24 травня 2019 суддя Олена Литвиненко відібрала ліцензію в українського авіаперевізника SkyUp, а через рік – 28 травня 2020 – їй повідомили про підозру.

Підозру Литвиненко висунули щодо "завідомо неправосудного рішення", як сказано у повідомленні на офіційному сайті Офісу генпрокурора. Мовиться про ухвалу Литвиненко ще травня 2019 року, коли вона зупинила дію ліцензії SkyUp.

Попередня новина у справі була 9 січня Звільнили суддю Баришівського суду, яка відбирала ліцензію в SkyUp

У чому суть підозри Литвиненко: позиція слідства

  • Суддя "всупереч загальним засадам судочинства" і "без належного вивчення матеріалів судової справи" задовольнила позов про зупинення дії ліцензії на право перевезення пасажирів авіакомпанії SkyUp.
  • Однак особа, від імені якої позов подавали, насправді цей позов не підписувала, і взагалі про нього не знала.

Цікаво, що суддя відмовилася отримувати письмове повідомлення про підозру. Тому його вручили голові Баришівського районного суду Київської області, а він вже передасть далі у передбачений законом спосіб.

Скандал з Литвиненко і SkyUp: що відомо та як розгорталися події

  • 24 травня Баришівський суд в особі Олени Литвиненко зупинив ліцензію українського авіаперевізника SkyUp. Підставою був позов Оксани Пасенко, однак та 18 червня звернулася до поліції: мовляв, жодного позову не подавала. 
  • 24 червня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо Литвиненко – на підставі заяви Пасенко та розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".
  • На початку липня 2019 року Литвиненко написала заяву про відставку, але згодом її відкликала. Однак 19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу. Відтоді тривалий час новин у справі не було.

Що розповідали "Схеми" про Баришівський суд: дивіться відео розслідування

  • Наприкінці грудня 2019 року стало відомо, що Вища рада правосуддя підтримала рішення Дисциплінарної палати про притягнення судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко до відповідальності.
  • 9 січня ВРП остаточно звільнила Олену Литвиненко з Баришівського суду "за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp".
  • SkyUp же ж успішно оскаржив ухвалу судді про зупинку дії ліцензії в Апеляційному суді та поновив її.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Кримінальні новини Офіс генпрокурора Новини Києва SkyUp Судді Новини України
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