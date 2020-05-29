Судді, яка відбирала ліцензію в SkyUp, повідомили про підозру
Скандал із Баришівським судом все ще триває: 24 травня 2019 суддя Олена Литвиненко відібрала ліцензію в українського авіаперевізника SkyUp, а через рік – 28 травня 2020 – їй повідомили про підозру.
Підозру Литвиненко висунули щодо "завідомо неправосудного рішення", як сказано у повідомленні на офіційному сайті Офісу генпрокурора. Мовиться про ухвалу Литвиненко ще травня 2019 року, коли вона зупинила дію ліцензії SkyUp.
Попередня новина у справі була 9 січня Звільнили суддю Баришівського суду, яка відбирала ліцензію в SkyUp
У чому суть підозри Литвиненко: позиція слідства
- Суддя "всупереч загальним засадам судочинства" і "без належного вивчення матеріалів судової справи" задовольнила позов про зупинення дії ліцензії на право перевезення пасажирів авіакомпанії SkyUp.
- Однак особа, від імені якої позов подавали, насправді цей позов не підписувала, і взагалі про нього не знала.
Цікаво, що суддя відмовилася отримувати письмове повідомлення про підозру. Тому його вручили голові Баришівського районного суду Київської області, а він вже передасть далі у передбачений законом спосіб.
Скандал з Литвиненко і SkyUp: що відомо та як розгорталися події
- 24 травня Баришівський суд в особі Олени Литвиненко зупинив ліцензію українського авіаперевізника SkyUp. Підставою був позов Оксани Пасенко, однак та 18 червня звернулася до поліції: мовляв, жодного позову не подавала.
- 24 червня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо Литвиненко – на підставі заяви Пасенко та розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".
- На початку липня 2019 року Литвиненко написала заяву про відставку, але згодом її відкликала. Однак 19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу. Відтоді тривалий час новин у справі не було.
Що розповідали "Схеми" про Баришівський суд: дивіться відео розслідування
- Наприкінці грудня 2019 року стало відомо, що Вища рада правосуддя підтримала рішення Дисциплінарної палати про притягнення судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко до відповідальності.
- 9 січня ВРП остаточно звільнила Олену Литвиненко з Баришівського суду "за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp".
- SkyUp же ж успішно оскаржив ухвалу судді про зупинку дії ліцензії в Апеляційному суді та поновив її.