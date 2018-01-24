08:19
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Судді не допустили 12 верблюдів до конкурсу краси через уколи ботоксу

22:05, 24 січня 493 Читать новость на русском
Верблюди
Верблюди / Фото з вільних джерел

У Саудівській Аравії судді конкурсу краси верблюдів відсторонили від участі у події 12 тварин через те, що їм зробили уколи ботоксу, таким чином покращили їх зовнішній вигляд.

Про це інформує BBC.

Читайте також: Кабан знищив статую Ісуса Христа у польському костелі

Такий конкурс в країні проводять кожного року, але цьогоріч він почався зі скандалу. Перед конкурсом саудівські ЗМІ заявили, що спіймали ветеринара, який робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшення вух.

Адже за розмірами та пропорціями, ідеально розміщеними горбами, м'язами тварина може посісти призове місце.

Влада країни надзвичайно серйозно ставиться до щорічного свята.

Верблюди – символ Саудівської Аравії,
– заявив головний суддя Фаузана аль-Маді.

Під час події, верблюди змагаються у перегонах, а також проходить дегустація верблюжого молока. Загалом сума усіх призів становить 57 мільйонів доларів.

Теги: світ тварин Курйозні новини Саудівська Аравія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук