Судді не допустили 12 верблюдів до конкурсу краси через уколи ботоксу
У Саудівській Аравії судді конкурсу краси верблюдів відсторонили від участі у події 12 тварин через те, що їм зробили уколи ботоксу, таким чином покращили їх зовнішній вигляд.
Про це інформує BBC.
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Такий конкурс в країні проводять кожного року, але цьогоріч він почався зі скандалу. Перед конкурсом саудівські ЗМІ заявили, що спіймали ветеринара, який робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшення вух.
Адже за розмірами та пропорціями, ідеально розміщеними горбами, м'язами тварина може посісти призове місце.
Влада країни надзвичайно серйозно ставиться до щорічного свята.
Верблюди – символ Саудівської Аравії,
– заявив головний суддя Фаузана аль-Маді.
Під час події, верблюди змагаються у перегонах, а також проходить дегустація верблюжого молока. Загалом сума усіх призів становить 57 мільйонів доларів.
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