Судді, які визнали націоналізацію "Приватбанку" незаконною, збрехали у декралаціях

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Ігор Качур та в.о. голови суду Володимир Келеберда, які у квітні визнали націоналізацію "Приватбанку" незаконною, не внесли у декларації будинки та квартири, якими регулярно користуються.

"Приватбанк" – місце, де зберігається левова частка вкладів українців, а саме понад 20 мільйонів клієнтів. У 2016 році його вирішили націоналізувати через те, що в банку забракло капіталу й гроші мільйонів людей опинилися під загрозою.

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Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації, а чинна бізнес-модель очевидно себе вичерпала.Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. Тож банк перейшов державі. А основний його ексвласник Ігор Коломойський виїхав з країни, подав позови в суди і чекав.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

Але ситуація почала змінюватися на користь олігарха лише у квітні 2019 року. Саме тоді коли ЦВК опрацювала майже 98% виборчих протоколів і стало зрозуміло, що в першому турі виборів впевнено лідирує Володимир Зеленський.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва проанонсував вирішальну стадію одного з ключових позовів Коломойського по "Привату". До цього процес в'яло тягнувся 22 місяці. Колегія суддів ОАСК задовольнила позов олігарха і скасувала рішення про вивід банку з ринку за участі держави. Рішення, з якого і почалася націоналізація.

За кілька днів ця ж колегія публічно поскаржилася на тиск президента Петра Порошенка і навіть вимагала його імпічменту. Бо той після рішення по "Привату" зажадав прискорити переатестацію суддів, яку до цього вони дружно саботували.

Судді "Привату": що про них відомо

Тріо суддів – Ігор Качур, Володимир Келеберда та Віталій Амельохін. Текст рішення по "Приватбанку" суд засекретив, а тому його не коментують ні в самому банку, ні в суді.



Судді Ігор Качур, Володимир Келеберда та Віталій Амельохін

Цікаво, що у двох суддів із трійки по "Приватбанку" є майно, яке не придбаєш на їхні офіційні доходи. До того ж, вони приховали його від декларування. А тому виникає питання: чи можна вірити рішенню суддів у такій відповідальній справі, якщо у них є очевидні проблеми із доброчесністю?

Качур – головуючий в трійці у справі "Привату". На його суддівському рахунку вже не одне скандальне рішення. Раніше, наприклад, він поновив на посаді люстровану очільницю фіскальної служби Києва Людмилу Демченко. А ще відмовився розсекретити декларації військових прокурорів, статки з яких постійно ставали об'єктом журналістських розслідувань.



Cуддя Ігор Качур

Нині ж на нього скаржиться Нацбанк. У скарзі до Вищої ради правосуддя юристи вказали, що Качур разом з колегами з 2017 року затягували розгляд справи щодо "Привату" і пришвидшилися лише напередодні виборів.

Заміський будинок у селі Іванковичі під Києвом, з якого регулярно виїжджає суддівське авто, важко не помітити: понад тисячу квадратних метрів, є декоративні ставки на території і навіть персональна капличка. За словами експертів, середня вартість такого об'єкту – один мільйон доларів.



Заміський будинок у селі Іванковичі під Києвом



Заміський будинок у селі Іванковичі під Києвом

Проте у декларації Качура знайти цей маєток не вдасться. Суддя його просто не задекларував. Хоча він мусить показувати всю нерухомість, якою користується, навіть якщо вона дбайливо записана на 70-річного батька.

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Взагалі на батьках судді Качура – колекція нерухомості. Наприклад, коли їх син працював у Центрвиборчкомі, в них з'явилося чотири квартири в центрі Києва. Коли син став суддею, колекція квартир його родини продовжила поповнюватися.

З'явилося житло у будинку поруч з Новопечерськими липками. Попри те, що будинок старий, це – центр Києва, тому ціни на житло там зашкалюють.



Будинок поруч з Новопечерськими липками

Наступним став ЖК "Бульвар Фонтанів", теж дорогий і теж центральний. На Качура-старшого оформили тут трикімнатні апартаменти. У 2018 році родина докупила ще дві квартири в цьому ж комплексі. Нині в них – приватний дитячий садок "Кіндервілль", яким також опікується родина судді.



ЖК "Бульвар Фонтанів" в Києві

Вісім квартир в центрі міста. Величезний заміський маєток з ландшафтним дизайном і власною капличкою. І жодного натяку на великий бізнес. Сказати, що це підозріло – не сказати нічого. Тож журналісти Bihus.info вирішили розпитати про все самих батьків судді Качура.

Батьки судді теж живуть у заміському будинку. Він виглядає набагато скромніше, ніж той, з якого щоранку виїжджає сам суддя Качур. Батько судді приїзду журналістів не здивувався. Рецепт дуже заможного життя від Анатолія Качура дуже простий – лобізм законопроєктів у 90-х.

Банки я не грабував, взятки не давав, і не було за що. А по виконаних договорах платили мені серйозні гроші. Працював на політиків держави. На депутатів, які поняття не мали, де кому поставити в законопроєкті,

– зазначив Качур-старший.

Журналісти Bihus.info поцікавилися, де працював Качур-старший і скільки за це отримував, Наприклад, у секретаріаті Верховної ради з 2000 по 2005 рік він заробляв 300 гривень щомісяця. На той час – це звичайний середній заробіток. Та на квартири і приватні будинки навряд чи вистачило б.



Скільки заробляв батько судді Качура

Раніше суддя не позначав будинок в селі Іванковичі під Києвом у своїй декларації. Але коли журналісти розказали, що бачать, як він щоранку з нього виїжджає, Качур пообіцяв виправитись. В будь якому випадку – декларувати це майно суддя зобов'язаний.

Не обов'язково, щоб користування було постійним. Але якщо воно системне – наприклад, він ночує в якійсь квартирі чи їздить на якійсь машині, це означає, що користується. Тож зобов'язаний це майно декларувати,

– наголосила Галина Чижик, експертка Центру протидії корупції.

До речі, за десять хвилин до того, як Качур виїхав з будинку, до воріт під'їхало таксі. До нього з будинку вийшла Олександра Панченко, помічниця судді Качура. Юній помічниці після старту роботи в Окружному адмінсуді теж раптово почало щастити з активами.

У 2016 році в матері тоді ще 22-річної дівчини з'явилися дві квартири в Києві загальною площею 100 квадратів. Нещодавно Олександра Панченко стала власницею і преміального "Рейндж Ровера", на який не вистачило б ні її, ні зарплатні судді Качура.



Панченко біля маєтку судді Качура

А Instagram-сторінка помічниці судді Панченко нагадує профіль світської левиці. Брендовий одяг і аксесуари, закордонні курорти та елітні ресторани. Річна зарплатня Панченко – 70 тисяч гривень, місячна – не дотягує до 6 тисяч.

Панченко відмовилася відповідати на питання, звідки у неї з'явилися дві квартири, проте порадила перевірити декларацію. Перевірили, та жодної відповіді не знайшли. Ба більше, не знайшли інформації й про те, що Панченко ще десь працює і заробляє. Журналісти намагалися дізнатися про неймовірний успіх юної помічниці й у судді Качура. "Читайте декларацію", – також відповів він.

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Суддя Ігор Качур з трійки, що розглядала справу "Приватбанку", – не єдиний, кого складно назвати доброчесним. Похвалитися не менш детективною історією із своїми статками може й суддя Володимир Келеберда.

Про статки Володимира Келеберди – дивіться у програмі.