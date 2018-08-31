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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Судді з заплямованою репутацією: що відомо про "чесних" служителів Феміди

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Один з призначених суддів у 2003 році відпустив убивцю журналіста Гонгадзе генерала МВС Олексія Пукача, інша має податковий код Російської Федерації. І обоє тепер – судді Верховного суду України. На цю посаду Сергія Слинька та Валентину Сімоненко призначив Петро Порошенко.

Верховний суд у нас мав би бути оновлений. Служителів Феміди до нього набирали у відкритому конкурсі. Однак, чверть із новообраних – мають заплямовану репутацію.

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Суддя Сергій Слинько каже, що політичних рішень не приймав. Хоча саме він підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павліченкам. Їх звинуватили у вбивстві судді Сергія Зубкова, нібито за те, що він виселив їх з квартири. На захист Павліченків футбольні фани організовували протести. 


Сергій Слинько та Станіслав Кравченко

Після Майдану батька та сина Павліченків визнали політв'язнями і відпустили. Цей же суддя свого часу відпустив з СІЗО вбивцю Гонгадзе Олексія Пукача, що дозволило йому втекти за кордон і переховуватись аж до 2009 року.

У 2017 році Слинько до Нового Верховного суду не потрапив. Цікаво, що саме Слинько у 2012 році на 4 роки посадив чинного Генпрокурора Юрія Луценка, якого Рада Європи визнала політв'язнем.

Голова ради суддів – Валентина Сімоненко. Вона фактично визнає анексію Криму. Регулярно туди їздить до сестри, яка обіймає посаду в окупаційній владі. Та ще й отримала там індивідуальний податковий номер Російської Федерації.


Валентина Сімоненко

І ось ці судді тепер отримали посади в оновленому Верховному суді. Вчора їх своїм указом призначив туди Петро Порошенко.

Чиновники адміністрації Президента кажуть, що мовляв у Президента суто церемоніальна функція підписання. У разі звернень до Президента щодо невідповідності судді критеріям, наприклад, доброчесності, Президент має провести свою роботу, звернутися відповідно до тих органів, які мають з’ясувати істину,
– наголосила член Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко.

Перед призначенням ці судді пройшли конкурс у Вищій кваліфкомісії суддів, а ще їх схвалила Вища Рада правосуддя. Верховний суд – це вища судова інстанція в Україні.

Після старту судової реформи, розформували всі вищі апеляційні спецсуди, а їх функції перейшли до Верховного суду. Це останній шанс людини на правосуддя, якщо вона програла в першій інстанції та апеляції. Новий орган запустили в грудні 2017 році. Тоді туди обрали 120 суддів.

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І тоді громадськість, чверть з них назвала недоброчесними. Адже комісія проігнорувала мінімум третину висновків громадської ради доброчесності, а бали, мовляв, розподілялися наобум.

Хоч у суддів підмочена репутація, українці платять людям, які його формують шалені гроші. За лише один минулий місяць голова Вищої ради правосуддя заробив 924 000 гривень. Сумарно 18 членів ради – близько 7,5 мільйонів гривень. Не надто відстає і Вища кваліфкомісія, яка проводила конкурс. За серпень отримала з бюджету 6,3 мільйона гривень.

Теги: Новини України Новини політики Судді Петро Порошенко Верховний суд України
Джерело: 24 канал
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