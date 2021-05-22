Глава суду, де оголосили вирок Стерненку, звернувся до ВРП через обстріл кабінету

Кабінет очільника суду, в якому оголошували вирок активісту Сергію Стерненку, обстріляли невідомі. Через це Сергій Кічмаренко звернувся до Вищої ради правосуддя.

Повідомлення про втручання у дільність щодо здійснення правосуддя він направив голові Вищої ради правосуддя Андрію Овсієнку. Документ вже опублікували на сайті.

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Що заявив суддя Кічмаренко

У листі він зазначив, що 17 травня увійшов у свій робочий кабінет Приморського райсуду Одеси й помітив, що одне з вікон – простріляне.

Суддя не знає, з якої саме зброї стріляли. Однак він звернув увагу на те, що вікна у кабінеті розташовані близько до його робочого столу

Виходячи з характеру пошкоджень скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені,

– зауважив Кічмаренко.

На його думку, інцидент міг трапитися у період з 14 травня по 17 травня. Про нього він одразу повідомив службу судової охорони й поліцію Одещини.

Суддя бачить зв'язок з резонансними справами

"Те, що сталося, пов'язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням у моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", – вважає суддя.