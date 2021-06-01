Розлучена жінка надсилає судді голі фото та вимагає у нього гроші на прикраси. Вона також вичікує його після роботи та біля будинку.
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Що відомо про переслідування
Жінка наполегливо намагається змусити суддю вступити з нею у любовні відносини. Вона наполягає на тому, що попри всі відмов їм судилося бути разом. Також вона висилає судді свої інтимні фото та тероризує родичів, знайомих і колег дзвінками та листами.
Точкою "кипіння" став квітень 2021 року. Тоді жінка почала вимагати гроші. Їй нібито були потрібні кошти на покупку коштовностей, походи в спортзал і лікування у стоматолога.
Які дії судді у цій ситуації
- Андрій Бойчук вважає, що жінка є психічно нездоровою.
- Його слова підтверджуються загрозами з боку колишньої фігурантки справи про розлучення.
- Вона вважає себе дружиною судді та погрожує зруйнувати його кар'єру.
- Через це чоловік звернувся до Вищої ради правосуддя з проханням припинити на нього тиск.