Суддя скаржиться на переслідуваня: колишня учасниця процесу шле голі фото і вимагає гроші

Суддя Приморського райсуду Одеси Андрій Бойчук 5 років тому задовільнив позов жінки у справі про розлучення. Після того вона почала переслідувати чоловіка.

Розлучена жінка надсилає судді голі фото та вимагає у нього гроші на прикраси. Вона також вичікує його після роботи та біля будинку.

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Що відомо про переслідування

Жінка наполегливо намагається змусити суддю вступити з нею у любовні відносини. Вона наполягає на тому, що попри всі відмов їм судилося бути разом. Також вона висилає судді свої інтимні фото та тероризує родичів, знайомих і колег дзвінками та листами.

Точкою "кипіння" став квітень 2021 року. Тоді жінка почала вимагати гроші. Їй нібито були потрібні кошти на покупку коштовностей, походи в спортзал і лікування у стоматолога.

Які дії судді у цій ситуації