19:00
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Суддя Маріупольського суду заявила про прослуховування у своєму кабінеті

69 Читать новость на русском
Прослуховування у кабінеті судді
Прослуховування у кабінеті судді / uazmi.org

14 червня суддя Єлизавета Ікорська звернула увагу, що лампа розташована в іншому, ніж зазвичай, положенні. За словами судді, камера була зафіксована так, що в її поле зору потрапляли комп’ютер та матеріали справ на робочому столі.

Про це свідчать відповідні заяви, оприлюднені в Реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність на сайті Вищої ради правосуддя, передає Українська правда.

Читайте також: Насіров вимагає передати його справу на розгляд нового Антикорупційного суду

Жінка звернулася до Служби безпеки України, ті підтвердили її підозри. Під підвісною стелею було виявлено дріт і два предмети, за попереднім оглядом, ­мікрофон і відеокамера.

Потім працівники СБУ знайшли подібні пристрої у ще одному кабінеті судді – Павла Папаценка. Вони також з’ясували, що дріт від прослуховуючої апаратури веде до кабінету голови Жовтневого суду Наталії Кирьякової: там спецслужба виявила пристрій для прийому і передачі даних.

Всього було виявлено 4 блоки живлення, радіопередавач з антеною, 3 мікрофони, 2 відеокамери, відеореєстратор з жорстким диском, з'єднані між собою. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією за "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

Заслуговує уваги та обставина, що Жовтневий районний суд Маріуполя територіально розташований у зоні проведення Операції об'єднаних сил. У територіальній юрисдикції суду розташовані органи державної влади, зокрема регіональне управління СБУ, прокуратура Донецької області, слідчий відділ ГУ Національної поліції, – сказали у своїх заявах судді.

То ж за їхніми словами, незаконна аудіо- та відеофіксація може мати негативні наслідки, бо судді розглядають справи, які містять відомості, пов'язані з безпекою країни.

Нагадаємо, деякі додатки надсилають запити на доступ до мікрофону на вашому смартфоні. Хоча розробники й запевняють, що всі голосові команди лише обробляються на сервері та не передаються стороннім особам.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Судді Новини Маріуполя СБУ Розслідування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 6
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сьогодні, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 791
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 517
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1256
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук