Кому дарує зброю Міноборони, МВС та СБУ: недоброчесний суддя приховав повний список

Чи знали ви, що міністри внутрішніх справ та оборони щороку вручають сотні одиниць вогнепальної зброї як подарунки політикам, суддям та просто звичайним громадянам? Лише в 2018 році нагородну зброю від МВС, СБУ чи Міноборони як нагороду і заохочення отримало 966 осіб, з них 219 – цивільні.

НЕчесть тижня

Наприклад, ексміністр оборони Степан Полторак подарував пістолет Стєчкіна Богдану Львову, колишньому судді Вищого Господарського суду, а сьогодні – заступнику Голови Верховного Суду.

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Зброю від міністра оборони отримав бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, головний герой скандалу щодо розкрадання армії. Не дивно, що інформація про обдарованих викликає значний суспільний інтерес. Проте повний список щасливих власників нагородної зброї нікому невідомий.

Міноборони довгий час відмовляється надавати таку інформацію на запити про публічну інформацію. Ще у 2016 році журналісти "Українських новин" спробували через суд дізнатись повний список нагороджених та суми коштів, які були витрачено на такі подарунки.

Ігор Дашутін був суддею-доповідачем по цій справі у Верховному суді. Саме він мав найбільший вплив на позицію колегії, мав проаналізувати чинне законодавство та судову практику. Але проігнорував попередні позиції Верховного та інших судів у схожих справах.

Натомість він заявив, що те, хто і за які заслуги отримує нагородну вогнепальну зброю від міністра оборони є "інформацією з обмеженим доступом". Нібито приховування цієї інформації міністерством є виправданим, бо захищає персональні дані осіб.



Премію "НЕчесть тижня" отримав Ігор Дашутін

Осіб, які займають високі службові посади, і мали б проявляти максимальну відкритість щодо своєї професійної діяльності та особистого життя. Осіб, для яких отримання такої нагороди могло б свідчити про дружні зв'язки з міністром оборони чи викликати обурення у громадськості.

До слова, Громадська рада доброчесності вважає прийняття таких подарунків суддями порушенням етики, проявом їх залежності та є підставою для висновку про недоброчесність.

Сам Дашутін теж був визнаний ГРД недоброчесним під час конкурсу до Верховного суду. Працюючи суддею Сумського районного суду він забороняв журналістці вести аудіозапис судового засідання, чим прямо порушив принцип гласності й відкритості.

У 2016 році Дашутін занизив доходи від продажу двох автомобілів — Toyota Camry та Ford Mondeo. Стверджував, що продав їх за 15 та 8 тисяч гривень відповідно. Того ж року придбав нову Toyota Camry за подаровані 400 тисяч гривень, які він вирішив не декларувати.

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А у 2017 році передав службовий Mitsubishi Pajero, який перебував на балансі Сумського районного суду, своєму другові — голові Господарського суду Олександру Коваленку. Той поїхав на вказаному авто на зустріч, де був затриманий під час одержання хабаря у 26 тисяч доларів США.

Премію "НЕчесть тижня" за приховування публічної інформації та заниження вартості майна отримує суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Ігор Дашутін.

Честь тижня

У 2018 році активіст Андрій Романенко звернувся до суду, щоб отримати копію Генерального плану міста Краматорськ. Річ у тім, що одразу після затвердження план повністю закрили від людей, поставивши гриф "Для службового користування".

Такий прийом часто використовується для того, щоб виділяти землю лише своїм людям, а іншим відмовляти, посилаючись на Генеральний план, який ніхто не може побачити.

На запити про публічну інформацію Романенко отримував відповідь, що розкриття Генерального плану "несе загрози національній безпеці", та інші абсурдні відмазки. В результаті суддя Донецького окружного адміністративного суду Андрій Циганенко захистив право Романенка та інших жителів міста на доступ до Генплану. Він задовольнив позов активіста та скасував гриф, який приховував план.



Премію "Честь тижня" отримав Андрій Циганенко

Міська влада мала б не лише надавати план на запити про публічну інформацію, а й опублікувати його на офіційному сайті. Виконувати рішення чиновники не поспішали.

Бо для них "визнання грифу нечинним не означає його зняття". До того ж, рішення суду вони взагалі не зрозуміли, а як виконувати – мовляв, не знали. Тому звернулись за роз'ясненням.

Циганенко заявив, що пояснювати немає чого, рішення написане зрозуміло і чітко. І, можливо, вони "просто неуважно читали текст чи відверто не хотіли його виконувати".

Премію "Честь тижня" отримує суддя Донецького окружного адміністративного суду Андрій Циганенко, який захистив право жителів Кременчука на інформацію про Генеральний план міста.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.