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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Суддя придбав для лікарень 1000 респіраторів та виділить їм 300 тисяч гривень: деталі

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      Український суддя Василь Лемак
      Український суддя Василь Лемак / Фейсбук-сторінка судді

      Поки одні судді вимагають не зменшувати їм зарплати, бо вони, мовляв, стоять на передовій боротьби з коронавірусом COVID-19, інші витрачають власні гроші на реальну допомогу в подоланні епідемії.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      Вона, зокрема, навела приклад судді Конституційного суду України Василя Лемака, який значно долучився до боротьби з коронавірусом. Він за власні кошти придбав 1 000 респіраторів вищого рівня захисту і виділив 300 тисяч гривень на потреби лікарень.

      Шиба також зазначила, що працівники апеляційного суду Вінницької області, наприклад, зібрали кошти для закупівлі тестів на COVID-19 та передали їх обласній дитячій інфекційній лікарні.

      Головний спеціаліст з інформаційних технологій Шаргородського районного суду Вінницької області Петро Костенюк за допомогою 3D-принтера виготовив 36 захисних щитків (візорів) для місцевої лікарні, – додала вона.

      Й розповіла, що судді та працівники Сьомого апеляційного адміністративного суду зібрали понад 100 000 гривень для фонду "СтопВірус". А колектив Першого апеляційного адміністративного придбав дезінфікуючі засоби для медичних закладів Донецької та Луганської областей.

      Тож премію "Честь тижня" за заклик до правників допомогти в боротьбі з коронавірусом отримує суддя КСУ Василь Лемак. "Ми також вітаємо та поважаємо дії інших суддів та працівників судів щодо підтримки лікарень та закупівлі медичних засобів", – підкреслила експертка.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Дивіться відео "Честь і НЕчесть тижня" за 24 квітня 2020:

       

      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Відеоблоги Конституційний суд Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Судді Новини України
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