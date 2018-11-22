Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії

Судді, які розглядають справи Національного антикорупційного бюро, постійно ризикують не догодити фігурантам їхніх справ. Через рішення на користь детективів на суддів часом очікує чимало неприємних сюрпризів, зокрема і кримінальні провадження, заведені на самих служителів Феміди. Така історія й у лауреата сьогоднішньої премії Віктора Фоміна.

Віктор Фомін – суддя Мелітопольского міськрайонного суду Запорізької області, який поїхав у відрядження до Солом'янського райсуду Києва. Цей суд регулярно розглядає справи за обвинуваченням НАБУ. Фомін встиг взяти участь у справах щодо депутатів Верховної Ради Олега Ляшка, Ігоря Мосійчука, Борислава Розенблата, сина міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови СБУ Павла Демчини.

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У квітні 2018 року суддя дозволив передати в управління Нацагентства з розшуку корупційних активів арештоване майно Одеського аеропорту. Це летовище та два термінали площею понад 65 тисяч "квадратів". За матеріалами слідства комунальне майно аеропорту за змовою з працівниками одеської міськради незаконно продали приватній фірмі. Зараз його намагаються повернути місту. За кілька тижнів після ухвали Віктор Фомін дізнався, що Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу через постановлення ним завідомо неправосудного рішення. За словами судді, це пов'язано із незадоволенням силовиків рішенням про передачу аеропорту в управління держструктури.

Справа розслідується за участі СБУ, якій не сподобалося моє рішення про передачу нерухомого майна міжнародного аеропорту "Одеса" і 75% акцій компанії, яка ним володіє, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами АРМА в квітні 2018 року. Втім, розслідування щодо мене, поки ні до чого конкретного не призвело,

– розповів Фомін.

Підтверджує його слова і той факт, що на суддю Дмитра Кратка, який своїм рішенням постановив арештувати майно аеропорту, теж завели кримінальну справу саме у СБУ. А коли Віктор Фомін подав документи на конкурс до Вищого Антикорупційного суду – через два тижні до Вищої ради правосуддя надійшло шість скарг на роботу судді. Суддя не виключає, що така ситуація могла бути помстою за рішення щодо аеропорту. Адже притягнення судді до дисциплінарної відповідальності перешкодить його призначенню суддею Антикорупційного суду.



"Честь тижня" – суддя Віктор Фомін

Премію "Честь тижня" за неупередженість при розгляді справ та протистояння тиску силових структур отримує суддя Мелітопольського міськрайонного суду Віктор Фомін.

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Не боїться тиску силовиків та іноземних спецслужб лауреатка нашої антипремії – суддя господарського суду Києва Вікторія Джарти. Після початку конфлікту в зоні АТО Вікторія продовжувала літати до Російської Федерації. За інформацією журналістів проекту PROSUD за 2014 та 2015 роки суддя неодноразово відвідувала Москву. А коли у 2016 повітряне сполучення між Україною та Росією закрили, почала літати до Мінська, який може слугувати пересадочним пунктом до держави агресора. Чоловік судді Валерій Омельченко, як кажуть журналісти, здійснював такий самий маршрут: вильоти до столиці Білорусі, а потім до Росії.

Тобто суддя господарського суду попри збройний конфлікт на сході України, продовжує літати до держави-агресора. Хоч, цілком ймовірно, може потрапити під вплив російських спецслужб. Та суддя Джарти літає не лише в Росію. У ЗМІ можна знайти ряд її фото із відомих курортів Куршавель чи Майямі.

Їздить суддя на автомобілі Bentley Continetal 2012 року випуску. Його задекларована вартість 2,2 мільйони гривень. Вона також є власницею будинку площею 611 "квадратів" в селі Романків неподалік Києва. Придбала вона його в 2017 році за 2,7 мільйони гривень. У деклараціях за 2011 – 2017 роки суддя вказала понад п'ять мільйонів гривень доходу. З цієї суми заробітна плата судді складала незначну частку, натомість більшість доходів – це подарунки, продаж майна та відсотки від банківських депозитів.



"Не.Честь тижня" – суддя Вікторія Джарти

Активісти Автомайдану стверджують: доходів судді та її сім’ї недостатньо для такого розкішного життя. На їх думку, джерелом цього багатства була наближеність її родичів до Віктора Януковича. Адже батько судді Василь Джарти у 2006 році очолював передвиборчий штаб "Партії регіонів" та став народним депутатом України. Пізніше Верховна Рада України затвердила Василя Георгійовича на посаді міністра охорони навколишнього природного середовища України в уряді Віктора Януковича.

Два роки по тому Вікторію Джарти призначили суддею Господарського суду Донецької області. А ще через два роки указом Януковича Вікторію Василівну було переведено до Господарського суду Києва. Тут вона працює і до сьогодні та саме зараз проходить кваліфікаційне оцінювання, в рамках якого комісія має, зокрема: перевірити, чи завдячує суддя політичному впливу Януковича своїй феноменальній кар'єрі, та підтвердити, чи може суддя здійснювати правосуддя незалежно.

Премію "НеЧесть тижня" за візити до країни агресора отримує суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти.

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Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НеЧесть" дивіться тут.