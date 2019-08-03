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      Суддя-втікач Чаус попався на відео під час прогулянки з охоронцем у Молдові

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      Суддя Микола Чаус у Молдові
      Суддя Микола Чаус у Молдові / Кадр з відео

      Молдовські журналісти зняли на відео, як український суддя-втікач Микола Чаус з охороною прогулювався Кишиневом. На відео зафіксовано, як Чаус на вулиці розмовляє по телефону, і тільки-но бачить журналіста, відразу йде.

      На запитання "Як у вас справи?" І "На якому етапі суду ваша справа?", Чаус відповідати відмовився і разом з охоронцем швидко пішов геть.

      Читайте також: ДБР перевіряє, чи допоміг Порошенко втекти судді Чаусу

      Дивіься відео з суддею Миколою Чаусом у Кишиневі:

      У чому підозрюють суддю Миколу Чауса?

      У корупції. У 2016 році детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні 150 тисяч доларів хабара. Ці гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.

      Коли ж Чауса вирішили арештувати, він миттєво втік з України. Його оголосили в міжнародний розшук.

      У 2017 році Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати, щоб суддю видали Україні для проведення досудового розслідування. Однак адвокат Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.

      Які рішення Чаус ухвалював на посаді судді? Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва та ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами.

      А ще Чаус ухвалив рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді Корупція Молдова
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