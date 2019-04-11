22:37
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, сьогодні
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Суддя, який випустив на дороги потенційних вбивць, виграв конкурс до Верховного суду: деталі

      Честь і НЕчесть 31 Читать новость на русском

      Про суддів, які закривають справи щодо водіїв, які керували у стані сп'яніння, – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – журналістка Наталія Волосова.

      Суди різних інстанцій лишають без жодного покарання водіїв, яких патрульна поліція зловила п'яних за кермом.

      Читайте також: Закриття справи про смертельну ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця

      Один із таких суддів – Максим Тітов. На його рахунку – 22 непокараних водія. 

      Хто такий Максим Тітов?Це суддя, який засуджував водіїв за поїздку до Межигір’я Януковича. А ще він син члена Вищої кваліфікаційної комісії та кума Сергія Ківалова. Невинних майданівців він засуджував, а спійманих за керуванням у стані сп’яніння – ні. Лише за останні 2 роки Тітов звільнив від покарання 21 водія, яких поліція спіймала п’яними за кермом. Згодом підтягнулася інформація про ще одного водія. У всіх випадках суддя встановлював, що водії винні, але закривав справи у зв’язку із закінченням строків. За законом, водія можна покарати лише протягом 3 місяців з моменту порушення. І саме цим користуються нечисті на руку порушники та судді.

      У Тітова усі ці справи вчасно зайшли до суду, і саме суддя затягнув їх розгляд так, щоб ці 3 місяці минули.Є взагалі шокуючий приклад. Водій збив дівчину-пішохода. Навіть не зупинився і намагався втекти. Але, будучи напідпитку, не справився з керуванням і врізався у стіну будинку. Дивом не постраждали люди, які проходили поруч. Так от, Тітов встановив, що водій винен і був п’яним, але закрив справу за спливом строку. Громадська рада вважає це однозначним проявом недоброчесності, але Вища рада правосуддя не побачила жодних проблем і внесла подання на Тітова.

      Текст про Максима Тітова із блогу "Правосуддя по-новому" Романа Маселка.

      максим тітов
      Максим Тітов

      Журналістка Наталія Волосова створювали матеріал про таких суддів. Одним з них і був Максим Тітов. Вона зустрілася з ним напередодні його вирішальної зустрічі у відборі до Верховного суду.

      Коли журналістка намагалася розпитати Тітова про справи водіїв, строк розгляду яких він затягував, Тітов відповів, мовляв, це брехня. Суддя постійно повторював: "Заспокойтесь, будь ласка, і не нервуйте".

      Відео: Тітов реагує на журналістку

      Я особисто спостерігала понад сім годин за цим засіданням онлайн (засідання щодо обрання до Верховного суду – 24 канал). І навмисно дійшла до запитання (про водіїв – 24 канал). Він не міг фахівцям, як і мені, відгавкнутися і сказати: йди звідси та не нервуй. Він почав пояснювати, що суди перевантажені, мовляв, іде судова реформа. Мене найбільше шокувало те, що інша представниця почала натякати йому, мовляв, пане Максиме, ви розкажіть, скільки ви годин провели у нарадчій кімнаті, коли судили Януковича,
      – переповіла журналістка Наталія Волосова.

      Важливо нагадати, Максим Тітов в колегії з іншим сумнозвісним суддею Дев'ятком судили Януковича. "Тобто той, хто судив Януковича, вже отримує індульгенції", – припустив ведучий Олекса Шалайський.

      Однак, варто розуміти, чому справи про водіїв-п'яниць (не -2, а цілих 22) не розглядалися. Чи існують ріжні строки розгляду для різних справ. адже зараз і справді суди перевантажені.

      "Закон пише про те, що справа має бути розглянута в розумні строки. А деякі кодекси пишуть: розумні строки, але не більше ніж стільки-то (місяць чи два) з моменту відкриття провадження у справі. Це, насправді, суперечливі одна одній тези. Але, в принципі, кодекс встановлює строки розгляду справи, які мали би бути меншими ніж максимальний строк притягнення до відповідальності. Тобто ти маєш закінчити за місяць, за два. І не виходити за передбачені законом строки. Це обов'язок судді. І звичайно судді мають підлягати дисциплінарній відповідальності за те, що вони систематично ці строки порушують. Що ж унас у випадку Максима Тітова вийшло? Що його не тільки не притягнули до дисциплінарної відповідальності. Коли Громадська рада доброчесності надіслала факти щодо водіїв до Вищої кваліфкомісії суддів, та подивилася і сказала, мовляв "ну і що". В результаті Тітов виграв конкурс до Верховного суду", – підсумував ведучий Михайло Жернаков.

      Читайте також: Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв

      Більше – дивіться у відео програми.

      blog_ava
      Коли українські кораблі знову пройдуть через Керченську протоку: заява Полторака
      сьогодні
      6833
      Теги: Новини України Судді Верховний суд України Честь і НЕчесть Аварії та ДТП Жертви Алкоголь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв
      сьогодні , 22:15 Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв
      Ірина Шиба 138
      Головні новини 11 квітня: свіжі рейтинги кандидатів і нове державне свято в Україні
      сьогодні , 22:07 Головні новини 11 квітня: свіжі рейтинги кандидатів і нове державне свято в Україні
      398
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      сьогодні , 22:04 Создателя WikiLeaks задержали в Лондоне: расскажет ли Ассанж о работе на Россию?
      Злой Одессит 238
      Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      сьогодні , 20:10 Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи
      Світлана Попова 1045
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук