Суддя, який випустив на дороги потенційних вбивць, виграв конкурс до Верховного суду: деталі

Про суддів, які закривають справи щодо водіїв, які керували у стані сп'яніння, – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – журналістка Наталія Волосова.

Суди різних інстанцій лишають без жодного покарання водіїв, яких патрульна поліція зловила п'яних за кермом.

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Один із таких суддів – Максим Тітов. На його рахунку – 22 непокараних водія.

Хто такий Максим Тітов?Це суддя, який засуджував водіїв за поїздку до Межигір’я Януковича. А ще він син члена Вищої кваліфікаційної комісії та кума Сергія Ківалова. Невинних майданівців він засуджував, а спійманих за керуванням у стані сп’яніння – ні. Лише за останні 2 роки Тітов звільнив від покарання 21 водія, яких поліція спіймала п’яними за кермом. Згодом підтягнулася інформація про ще одного водія. У всіх випадках суддя встановлював, що водії винні, але закривав справи у зв’язку із закінченням строків. За законом, водія можна покарати лише протягом 3 місяців з моменту порушення. І саме цим користуються нечисті на руку порушники та судді.



У Тітова усі ці справи вчасно зайшли до суду, і саме суддя затягнув їх розгляд так, щоб ці 3 місяці минули.Є взагалі шокуючий приклад. Водій збив дівчину-пішохода. Навіть не зупинився і намагався втекти. Але, будучи напідпитку, не справився з керуванням і врізався у стіну будинку. Дивом не постраждали люди, які проходили поруч. Так от, Тітов встановив, що водій винен і був п’яним, але закрив справу за спливом строку. Громадська рада вважає це однозначним проявом недоброчесності, але Вища рада правосуддя не побачила жодних проблем і внесла подання на Тітова.



Текст про Максима Тітова із блогу "Правосуддя по-новому" Романа Маселка.





Максим Тітов

Журналістка Наталія Волосова створювали матеріал про таких суддів. Одним з них і був Максим Тітов. Вона зустрілася з ним напередодні його вирішальної зустрічі у відборі до Верховного суду.

Коли журналістка намагалася розпитати Тітова про справи водіїв, строк розгляду яких він затягував, Тітов відповів, мовляв, це брехня. Суддя постійно повторював: "Заспокойтесь, будь ласка, і не нервуйте".

Відео: Тітов реагує на журналістку

Я особисто спостерігала понад сім годин за цим засіданням онлайн (засідання щодо обрання до Верховного суду – 24 канал). І навмисно дійшла до запитання (про водіїв – 24 канал). Він не міг фахівцям, як і мені, відгавкнутися і сказати: йди звідси та не нервуй. Він почав пояснювати, що суди перевантажені, мовляв, іде судова реформа. Мене найбільше шокувало те, що інша представниця почала натякати йому, мовляв, пане Максиме, ви розкажіть, скільки ви годин провели у нарадчій кімнаті, коли судили Януковича,

– переповіла журналістка Наталія Волосова.

Важливо нагадати, Максим Тітов в колегії з іншим сумнозвісним суддею Дев'ятком судили Януковича. "Тобто той, хто судив Януковича, вже отримує індульгенції", – припустив ведучий Олекса Шалайський.

Однак, варто розуміти, чому справи про водіїв-п'яниць (не -2, а цілих 22) не розглядалися. Чи існують ріжні строки розгляду для різних справ. адже зараз і справді суди перевантажені.

"Закон пише про те, що справа має бути розглянута в розумні строки. А деякі кодекси пишуть: розумні строки, але не більше ніж стільки-то (місяць чи два) з моменту відкриття провадження у справі. Це, насправді, суперечливі одна одній тези. Але, в принципі, кодекс встановлює строки розгляду справи, які мали би бути меншими ніж максимальний строк притягнення до відповідальності. Тобто ти маєш закінчити за місяць, за два. І не виходити за передбачені законом строки. Це обов'язок судді. І звичайно судді мають підлягати дисциплінарній відповідальності за те, що вони систематично ці строки порушують. Що ж унас у випадку Максима Тітова вийшло? Що його не тільки не притягнули до дисциплінарної відповідальності. Коли Громадська рада доброчесності надіслала факти щодо водіїв до Вищої кваліфкомісії суддів, та подивилася і сказала, мовляв "ну і що". В результаті Тітов виграв конкурс до Верховного суду", – підсумував ведучий Михайло Жернаков.

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