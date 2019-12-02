Суддя Ємельянов, якого пов'язують із замахом на Соболєва, прокоментував інцидент: деталі

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов запевнив, що не має відношення до замаху на депутата Київської обласної ради Вячеслава Соболєва, чий автомобіль був обстріляний напередодні в Києві.

Ємельянов заявив, що при необхідності готовий дати пояснення слідчим Національної поліції. Про це повідомляють "Українські новини".

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Він висловив співчуття батьками загиблого хлопчика, а також назвав це великою трагедією.

За словами Ємельянова, заяви та припущення, які з'явилися в ЗМІ, про його причетність до цієї жахливої події – "не більше, ніж бажання використовувати чуже горе у меркантильних інтересах".

Суддя також зазначив, що для об'єктивності висвітлення ситуації готовий у будь-який зручний час більш детально роз'яснити реальний стан справ журналісту Володимиру Бойку, який і став першоджерелом цієї інформації.

На думку судді, неправдиву інформацію може поширювати третя сторона, зацікавлена у його дискредитації. Він згадав про викрадення підприємця Максима Слуцького і його партнера Владислава Ізраіліта. Ємельянова звинувачували в його організації.

Я звернувся в поліцію із заявою, щоб ці звинувачення були розслідувані. Півроку велися слідчі дії, і коли прийшов час пред'являти підозри винним, виявилося, що за цими провокаціями стоять високопоставлені чиновники та бізнесмени з Дніпра,

– наголосив суддя.

За словами Ємельянова, поширена про нього за останню добу інформація – частина кампанії з дискредитації з метою тиску на правоохоронні органи.

Відзначимо, що сам Вячеслав Соболєв раніше заявляв, що одним із тих, хто йому погрожував, був скандальний суддя Артур Ємельянов. За словами Соболєва, тому нібито вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія". Разом, мовляв, вони переслідували одну мету – відняти нерухомість депутата у Маріуполі.

Сьогодні під час брифінгу Нацполіції, Андрій Крищенко відмовився коментувати чи причетний суддя Артур Ємельянов до замаху на вбивство.

Що відомо про стрілянину в центрі Києва

Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син Олександр. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

Журналіст Денис Казанський свого часу писав, що Соболєв одружився з колишньою дружиною російського співака Миколи Баскова – Світланою Шпігель. Батько останньої – колишній російський сенатор і фармацевтичний магнат.

Хрещеною матір'ю хлопчика є відома співачка Ірина Білик.

Голова Нацполіції Києва повідомив, що основною версією вбивства дитини є фінансово-економічна діяльність батька вбитого хлопчика.

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Вбивць вже затримали. Андрій Крищенко додав, що найближчим часом буде зібрано усю доказову базу для запобіжного заходу для підозрюваних. Встановлено, що це молоді люди віком 19 і 18 років.

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