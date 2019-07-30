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      Суддям Окружного адмінсуду Вовку, Аблову та іншим таки вручать підозри

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      НАБУ обшукало будівлю Окружного адмінсуду Києва
      НАБУ обшукало будівлю Окружного адмінсуду Києва / "Радіо Свобода"

      Генеральна прокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка. Згідно з даними сайту ГПУ, цим особам планують вручити підозри.

      Ще 29 липня прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що суддям Окружного адмінсуду столиці, які могли втручатися у діяльність ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів), не вручають підозри через нестачу доказів.

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      Натомість керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк говорив, що підозри вручать, просто їх не встиг підписати заступник Юрія Луценка Сергій Кізь (сам Луценко зараз у відпустці).

      І ось 30 липня стало відомо, що вручення письмової підозри суддям таки відбудеться – 2 серпня. Про це повідомив голова Ради громадського контролю НАБУ та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко. 

      Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив намір вручити повістки суддям ОАСК.

      У чому підозрюють суддів Окружного адмінсуду Києва?

      Працівники Генпрокуратури та детективи НАБУ 26 липня здійснили обшуки у приміщенні ОАСК. Правоохоронці підозрюють суддів у порушенні закону. Мовиться про главу суду Павла Вовка та декількох суддів установи. Слідство вважає, що ці особи організували винесення завідомо неправосудних рішень.

      До того ж, ці судді втручалися у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Навіщо втручалися? Щоб уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для суддів.

      У правоохоронців є докази: наприклад, аудіозапис, як глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям займатися питаннями ВККС.

      скандал з обшуками ОАСК: хроніка подій
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      Теги: Новини України ГПУ Судді Корупція Новини Києва Розслідування
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