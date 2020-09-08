У суді скандального Вовка намагаються скасувати місцеві вибори
В Україні через суд намагаються скасувати проведення місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва, що нещодавно потрапив у скандал через свого очільника Павла Вовка.
Позов направило "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села", повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.
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Організація позивається до Центральної виборчої комісії і просить скасувати її постанову про проведення місцевих виборів. Мовляв, її схвалили з порушеннями норм Виборчого кодексу України.
Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в цій адміністративній справі,
– повідомили в ОАСК.
Що відомо про місцеві вибори?
Майбутні вибори до органів місцевої влади в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. З 5 вересня офіційно стартував виборчий процес. Нині триває процес реєстрації кандидатів.
Наприкінці жовтня понад 27 мільйонів виборців оберуть голів у своїх ОТГ, місцевих депутатів, а також представників у районних й обласних радах.
Коротко про скандал в ОАСК:
- НАБУ звинуватило керівництво Окружного адмінсуду на чолі з його головою Павлом Вовком у спробах захопити державну владу в Україні. Зробити це планували через судові рішення проти влади.
- Вища рада правосуддя відмовилася відсторонювати Вовка від роботи. Наразі цей скандал дещо притих.