Судитимуть правоохоронців, які брали хабарі талонами на пальне

У кількох регіонах України викрили правоохоронців, які намагались заробити на порушниках правил дорожнього руху. Вони вимагали до 10 тисяч доларів хабарів. Замість грошей просили навіть талони на пальне.

Слідчі ДБР направили до суду 2 обвинувальні акти щодо заступника начальника відділення поліції в Одеській області та експатрульного райвідділу Вінницької поліції.

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Пропонували "допомогу" за 10 тисяч доларів

Поліцейський з Одещини пропонував "допомогу" водію, який, ймовірно, їхав за кермом напідпитку. За 400 доларів правоохоронець пообіцяв вплинути на суддю Миколаївського райсуду, аби та закрила справу нібито через "закінченням термінів".

Патрульний з Вінниччини взяв 10 тисяч доларів від водія, якого зупинили п'яним. Поліцейський вилучив у нього посвідчення водія та інші документи. Казав, що поверне за хабар.

Хабарі талонами на пальне

Крім того, посадовці поліції та працівник ДСНС не цуралися брати хабарі талонами на пальне. Щодо них вже завершили розслідування. Так, правоохоронець з Житомирської області запропонував представнику компанії-перевізника "співробітництво". Обіцяли ігнорувати порушення правил проїзду, а натомість просили талони.



Талони на пальне / Фото ДБР

Ще один надзвичайник з Одещини у липні 2021 року вимагав у підприємця 1200 доларів за "дозвіл" зберігати пальне у резервуарах без відповідних документів. Оскільки підприємець не мав таких грошей, посадовець погодився взяти талонами на 400 літрів пального.

Обвинувальні акти вже в суді. Фігурантам загрожує позбавлення волі на 8 – 10 років з конфіскацією майна.



ДБР викрили корупційну схему / Фото ДБР