Судно протаранило причал під Одесою: припускають помилку екіпажу

У Чорноморському порту неподалік від Одеси 22 жовтня сталася аварія судна. Причиною цьому було те, що корабель не встиг вчасно загальмувати.

Він зранку врізався у 18 причал. Анонімні джерела повідомили, що це могло трапитися через помилку екіпажу. Проте остаточну причину поки не назвали.

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Які пошкодження були в корабля

Цей корабель був суховантажем державного підприємства. Його в момент аварії ставили до причалу, проте, ймовірно, неправильного розрахували час початку гальмування.



Пошкоджений причал Чорноморського порту / Фото "Думская"

На фото з місця видно, що в судна пошкодилася передня частина корпусу. Вона сильно деформувалася, проте не тріснула. Люди внаслідок інциденту не постраждали.



Судно, яке врізалося в причал / Фото "Думская"

Що відомо про цей корабель

Він прибув до Чорноморська із турецького порту Гебзе. Його збудували у 1993 році.

Основні характеристики:

довжина – 86,4 метра;

ширина – 14,5 метрів;

вантажопідйомність – 3 092 тонни дедвейту;

осадка – 6 метрів.



Маршрут прибуття корабля в порт / Фото "Думская"

Теж на Одещині

5 жовтня рятувальники повідомили про те, що сталася пожежа буксирувального судна в Ізмаїлі. Туди негайно відправили 18 співробітників ДСНС.

По прибуттю вони встановили, що загорілася одна з кают корабля, який там перебував на ремонті. Локалізувати загоряння вдалося лише через півтори години після початку пожежі.