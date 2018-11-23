Судостроение России – на дне

История бытия тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжает обрастать казусными подробностями и нелепостями, ярко демонстрирующими, в насколько бедственном положении находится нынешняя судостроительная отрасль РФ и не только.

Дело в том, что не так давно я уже имел удовольствие поглумиться над российскими специалистами, которые после ЧП с плавучим доком ПД-50 на территории 82-го судоремонтного завода, чуть было не утопившего единственный российский авианесущий крейсер, заявляли о том, что данное происшествие не повлияет на сроки ремонта "Кузи". Однако уже две недели спустя, 13 ноября, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ремонт авианесущего крейсера затянется до конца 2022 года, без учета цикла послеремонтных испытаний.

То есть, мои доводы о продлении ремонта "Адмирала Кузнецова" на сроки дальше 2020 года подтвердились, что было очевидно и логично. Но, не смотря на заявление заместителя министра обороны РФ, внезапно, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рапортует о том, что ЧП не повлияет на сроки сдачи ТАВКР (Тяжелый авианесущий крейсер). Согласитесь, диссонирует, не правда ли? Но это только начало.

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Помимо всего прочего Денис Мантуров объявляет о том, что плавучий док ПД-50 будет поднят со дна. И вправду, не лежать же доку на дне и порастать представителями семейства Mytilus edulis. Хотя его подъем может быть обусловлен и другими, нелицеприятными обстоятельствами.

Дело в том, что идентичного по ТТХ плавучего дока у России сейчас нет. Имеющиеся хоть и могут стать его заменой, но, мягко говоря, неполноценной и притянутой за уши. В свою очередь осуществить строительство такого объекта российская промышленность не готова (тем более что сам ПД-50 изготавливался не в СССР, а в Швеции, на гетеборгской верфи Götaverken Arendal), а сам процесс, если и начнется, займет не менее 3 лет. То есть, вариант со строительством аналога явно не реален.

Более того, неделей ранее всплыли и проблемы докостроения в РФ как такового, а именно, в СМИ, на фоне ЧП с "Адмиралом Кузнецовым", появились данные и о том, что на самом 82-м судоремонтном заводе уже давно нет высококвалифицированного персонала, который бы мог полноценно обслуживать плавучие доки типа ПД-50 и проводить их качественные ремонтные работы.

То есть, иными словами, Россия не может ни заменить, ни построить, ни отремонтировать ПД-50. Конечно, есть выход – купить его аналог. Но это уже не только дополнительная нагрузка на бюджет, уже явно превышающий анонсированные ранее 60 млрд рублей, но и отдельная история, утыкающаяся в пресловутый CAATSA и его подводные камни для всех желающих заработать на потребностях бензоколонки.

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