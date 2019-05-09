Судова реформа вибудувала певну вертикаль, яка замикається в Банковій, – радник Зеленського

Вся судова реформа відбувалася таким чином, щоб не зробити суддів незалежними і вибудувати певну вертикаль, яка б замикалася в Адміністрації Президента.

Таку думку висловив радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, роль Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії була побудована так, начебто прямих зв’язків немає, але ці два органи тримали в страху і зв’язку з Банковою всю судову систему.

Очевидно, що Вища рада правосуддя має у своєму складі багато людей, яких не можна назвати нейтральними і політично незаангажованими. І проблема у тому, що ми не зможемо законом перезавантажити ВРП, оскільки вона захищена Конституцією. Тому ми ніби і маємо успішну судову реформу, але одночасно з тим є такі ганебні факти недоброчесності,

– відповів Рябошапка.

Він заявив, що однією з можливостей для покращення роботи цих двох органів є залучення більшої кількості громадських або міжнародних експертів.

Окрім того, Рябошапка запевнив, що НАЗК в принципі недієздатний орган і немає шансів на його оновлення. "Там очевидно має бути нове керівництво і "очищений" апарат. А НАБУ та САП ще мають шанси, якщо вони почнуть працювати спільно", – додав він.

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