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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Судова реформа вибудувала певну вертикаль, яка замикається в Банковій, – радник Зеленського

      271 Читать новость на русском
      Адміністрація Порошенка
      Адміністрація Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Вся судова реформа відбувалася таким чином, щоб не зробити суддів незалежними і вибудувати певну вертикаль, яка б замикалася в Адміністрації Президента.

      Таку думку висловив радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, роль Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії була побудована так, начебто прямих зв’язків немає, але ці два органи тримали в страху і зв’язку з Банковою всю судову систему. 

      Очевидно, що Вища рада правосуддя має у своєму складі багато людей, яких не можна назвати нейтральними і політично незаангажованими. І проблема у тому, що ми не зможемо законом перезавантажити ВРП, оскільки вона захищена Конституцією. Тому ми ніби і маємо успішну судову реформу, але одночасно з тим є такі ганебні факти недоброчесності,
      – відповів Рябошапка.

      Він заявив, що однією з можливостей для покращення роботи цих двох органів є залучення більшої кількості громадських або міжнародних експертів.

      Окрім того, Рябошапка запевнив, що НАЗК в принципі недієздатний орган і немає шансів на його оновлення. "Там очевидно має бути нове керівництво і "очищений" апарат. А НАБУ та САП ще мають шанси, якщо вони почнуть працювати спільно", – додав він.

      Дивіться відео: повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою

       

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Вища рада правосуддя Адміністрація Президента НАЗК НАБУ САП
      Джерело: 24 канал
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