Судова система України виносить таємні вердикти щодо бізнесу, – "Ві Еф Консалтинг Сервісиз"

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" Георгій Шевченко заявив, що українська судова система почала виносити таємні вердикти стосовно бізнесу.

Про це Шевченко повідомив на прес-конференції в Києві, передають "Українські новини".

"Ми запросили вас для того, аби розповісти про небезпечне явище, яке несе в собі загрозу не тільки для представників бізнесу, але і для пересічних громадян – таємні вердикти судової системи", – сказав гендиректор "Ві Еф Консалтинг Сервісиз".

Регіональний керівник VFS Global у країнах східної Європи та СНД Аміт Кумар Шарма повідомив, що проти компанії "Ві Еф Консалтинг Сервісиз", яка входить до складу міжнародної групи VFS Global, більше 2,5 років відкрите кримінальне провадження відносно третіх осіб та компаній, які взагалі не відомі ані VFS Global, ані "Ві Еф Консалтинг Сервісиз".

"Ми пройшли через допити, виїмки документів, обшуки з численними порушеннями, незаконним вилученням комп’ютерної техніки й іншого майна компанії та її співробітників та арешт рахунків. Всі ці атаки ми відбили. Арешт з рахунків було знято. А незаконно вилучене під час обшуку майно мало бути нам негайно повернуто згідно відповідних рішень суду. Так ми гадали. Але, те, що сталося далі, перевищило всі наші очікування", – уточнив Аміт Кумар Шарма.

30 липня "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" виграла суд щодо повернення арештованого раніше майна компанії. Для виготовлення повного тексту рішення суду знадобилося майже 3 тижні. На численні запити компанії в продовж трьох з половиною місяців правоохоронці під різними приводами відмовлялись повертати майно та навіть повідомляти про підстави його неповернення.

Компанія отримали відповідь правоохоронців, у якій зазначається "на майно, яке компанія вимагає повернути ухвалою Шевченківського суду від 3 серпня 2018 року, накладено арешт". "Новий арешт" був накладений за клопотанням прокурора, який звернувся до суду 31 липня, наступного дня після виграного "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" судового засідання, а вже 3 серпня з’явилося нове рішення суду про арешт.

Компанії не повідомили, ані про судове засідання на якому розглядався арешт, ані про результат цього судового засідання, більш того, саме судове рішення й досі не внесено до реєстру судових рішень, тобто залишено у таємниці.

"Фактично нас позбавили права захищати себе. Один і той самий суд виносить 2 протилежних рішення, з одного і того самого питання. Уявіть собі, коли по вашому бізнесу чи особисто вам приймається судове рішення, а ви і не знаєте про це і невідомо, коли дізнаєтесь. Непублічне правосуддя щодо бізнесу повністю заперечує європейську практику і підриває євроінтеграційні намагання України. Мені особисто дуже шкода, що таке відбувається в нашій країні, але заперечувати факти неможливо", – підкреслив регіональний керівник VFS Global у країнах східної Европи та СНД.

Також з подачі прокуратури фіскальні органи розпочали "позапланову" податкову перевірку підприємства. Вказана перевірка була призначена з численними порушеннями законодавства, зокрема, компанія не була повідомлена про початок перевірки у визначений законом термін, а також всупереч прямій забороні закону, перевіряють не за останні 3 роки, а за весь період діяльності.

"Колеги, таємні судові рішення є дуже небезпечним прецедентом, який загрожує вітчизняному бізнесу і країні в цілому. Фактично, судова система отримує можливість таємно від учасників процесу, виносити сумнівні вердикти, інформацію про які приховувати від суспільства, нахабно порушувати діюче законодавство. Особливо цікаво подивитись на цю практику на тлі підписаного днями Президентом України закону "Маски-шоу стоп-2", який повинен захистити бізнес від неправомірних дій правоохоронної системи. Це вже друга спроба голови держави припинити тиск на бізнес, але він продовжується з такою впевненістю, ніби правоохоронці не бояться, що за кричущі порушення закону вони не будуть нести ніякої відповідальності. Але я хочу запевнити цих людей, що відповідати їм доведеться, бо ми не припинимо боротьбу, а будемо і надалі доводити свою правоту всіма законними методами", – резюмував адвокат, партнер АО "Міжрегіональна колегія адвокатів" Володимир Мусієнко.

Довідка



Компанія "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" належить до міжнародної групи VFS Global, у своїй роботі компанія дотримується найвищих світових стандартів та місцевих законів в усіх країнах де веде свою діяльність. "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" лише за 9 місяців 2018 року перерахувало до бюджету понад 130 млн гривень. На підприємстві працює понад 500 осіб.