Терорист, який захопив банк у Києві, відмовився від апеляції
Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов продовжить перебувати у СІЗО. Раніше адвокати терориста, який на початку серпня цього року захопив відділення "Універсалбанку" у столичному бізнес-центрі "Леонардо", подавали апеляцію на відповідне рішення суду.
Як свідчать матеріали суду, від апеляційної скарги відмовився сам 32-річний звинувачений по цій справі, передають "Українські новини".
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Перебуватиме під вартою
Наприкінці вересня судді продовжили арешт Карімова. Вже після цього провадження щодо скарги було закрито із формулюванням "у зв'язку з відмовою від неї".
Що відомо про захоплення "Універсал банку"
- Сухроб Карімов прийшов до відділення банку у БЦ "Леонардо" вранці 3 серпня 2020 року.
- Він одразу заявив про захоплення, попросив викликати поліцію та дозволив відвідувачам піти.
- З ним залишилася керівниця відділення.
- Спочатку терорист вимагав зустрітися зі ЗМІ, а потім – 40 тисяч гривень, каву та цигарки.
- Згодом чоловік почав висувати вимоги щодо затримань представників влади.
- За кілька годин після захоплення бійці загону СБУ "Альфа" провели спецоперацію зі звільнення заручниці.
Вже після затримання підозрюваному призначили психіатричну експертизу, хоча і захист, і прокурори стверджують, що ознак розладу здоров'я Карімов не має.