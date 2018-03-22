Випускні сукні 2018: модні тенденції та поради стилістів

До випускного 2018 ще кілька місяців, однак підготовка почалася вже. Як обрати випускну сукні, що зараз в моді та які сукні личитимуть саме вам – читайте в матеріалі.

Сукні на випускний 2018: дрес-код

Випускний 2018 має свій дрес-код. Немає нічого гіршого, ніж образ, який буде вирізнятися на фоні інших (в негативному значенні цього слова). Тому особливо дівчатам потрібно звернути увагу на те, наскільки ваша сукні підходить для подібного заходу. Занадто вульгарні, відкриті сукні варто не обирати, також не варто брати з собою велику сумку.

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Чудово, якщо ще заздалегідь ви домовитесь про дрес-код зі всім класом. Однак, існують деякі правила дрес-коду, яких варто дотримуватись у будь-якому випадку.

Дрес-код на випускний:

• обирайте елегантні туфлі, а не босоніжки. Доречно буде одягнути тонкі колготки або панчохи. До випускного дуже радимо одягнути туфлі хоча би кілька разів, так ви будете впевнені, що вони вам не натруть ногу;

• уникайте занадто високих розрізів і глибоких декольте;

• прикрас до випускного плаття не повинно бути більше трьох. Це може бути кольє/сережки, браслет і кільця;

• до вечірньої сукні краще взяти маленьку сумочку або клатч. Сумка може бути як в тон сукні, так і контрастувати з ним. Сумка і взуття не обов'язково повинні бути одного кольору.

Тренди випускних суконь 2018

Автор fashion-блогу та стиліст Маргарита Мурадова розповіла про головні модні тенденції, на які варто звернути увагу при виборі сукні на випускний.

Кружево

Дуже жіночно виглядають на дівчатах випускні сукні з мережива. Цей матеріал ніколи не виходить з моди. Обирати можна як короткі, так і довгі сукні. Але майте на увазі, що сукня має бути не вище коліна – інакше є велика ймовірність, що така сукня буде більш вульгарною. А це не найкращий вибір для випускного.

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Випускні сукні 2018 з мереживом

Доповнити сукню із мережива варто мінімалістичними прикрасам та акуратним взуттям.



Випускні сукні 2018 з мереживом

Багатошарові сукні

Багатошаровість можна використовувати в рукавах, низу сукні або ж і на всю довжину. Але майте на увазі, що такі сукні досить об'ємні, тож не варто їх вибирати тим, у кого дуже пишні форми.



Випускні сукні 2018 – багатошаровість



Випускні сукні 2018 – багатошаровість

Пастельні кольори

Сукні таких кольорів додають жіночності та елегантності вашому образу. Якщо ви обираєте таку сукню, то підбирайте акуратну біжутерію та елегантне взуття, щоб не перевантажити ваш образ.



Випускні сукні 2018 пастельних відтінків



Випускні сукні 2018 пастельних відтінків

Насичені кольори

Також цього року в моді яскраві та начисені кольори. До таких суконь варто підібрати насичений макіяж, адже ви повинні виглядати не менш яскраво, аніж ваша сукня. Сюди ж можна додати масивні аксесуари.



Випускні сукні 2018 насичених кольорів

До того ж, наймодніший колір 2018 року за версією Pantone – ультрафіолет. Тож сміливо можете обирати сукні насиченого фіолетового кольору, або ж обрати клатч чи взуття цього кольору.

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Випускні сукні 2018 насичених кольорів

Пір'я

Елементи з пір'ям в сукнях – сьогодні на піку своєї популярності. Ви можете обрати сукні з пір'ям або ж обрати клатч з цим елементом. Таким образ буде в міру кокетливим.



Випускні сукні 2018 з пір'ям

Прозорі сукні

Такі сукні дуже жіночні і додадуть вашому образу витонченості. Однак не забувайте про те, що ви на випускному. Обирайте сукні із прозорими руками або поділом сукні. А от від більш відвертих варіантів – краще відмовитись.



Випускні сукні 2018 з прозорими елементами

Інші варіанти випускних суконь

Сукні-году

Сукні-году досить-таки популярний фасон сукні. Його ще називають "русалка" або "рибка". Така сукня облягає по тілу, а до низу від коліна спідниця розширюється. Подібний фасон буде виглядати дуже красиво, до того ж, він чудово підкреслює фігуру, особливо стегна.



Випускні сукні-году 2018

Сукні з відкритою спиною

Ми вже писали, що на випускний варто відмовитись від дуже відвертих розрізів чи глибокого декольте. А от акцент на відкриту спину – можна зробити. Найкраще до такої сукні буде пасувати мереживо – воно додасть ще більшої легкості та витонченості вашому образу.



Випускні сукні 2018 з відкритою спиною

Довжина міді

Довжина міді для випускних суконь стала дуже актуальною протягом останніх сезонів. Але варто зазначити, що міді підходить далеко не всім представницям прекрасної статі. Дуже багато залежить від форм, довжини ніг і зростання в цілому. Подібні сукні ідеально виглядають на високих струнких леді.



Випускні сукні 2018 – довжина міді

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Корисні поради щодо вибору сукні на випускний:

- якщо ви не дуже високого зросту, то зверніть увагу на сукні з завищеною талією. Що стосується довжини, то кращим варіантом стане сукні до коліна. Бажано щоб низ виробу був лаконічним і простим. Доповнити загальну картину допоможуть босоніжки на високих підборах. З їх допомогою можна добре візуально витягнути силует. Якщо ви хочете романтичний і ніжний образ, то вибирайте сукні з невагомих тканин;

- якщо вам необхідно зробити стегна трохи стрункішими, то варто звернути увагу на сукні, які розширюються від лінії поясу;

- дівчатам з широкими плечима потрібно звернути увагу на шифонові сукні з коротким хвилястим рукавом. Подібна модель прекрасно приховає цей недолік і ви будете виглядати неповторно;

- пам'ятайте, що в процесі вибору вбрання дуже важливо враховувати не тільки свої бажання, а й тип фігури. Не потрібно сліпо слідувати моді чи новим тенденціям.

Випускна сукня має характеризувати вас і підкреслювати індивідуальність. Максимальний комфорт і відчуття самовпевненості допоможуть провести ваш останній шкільний вечір незабутньо. Бажаємо вам успіхів у пошуку ідеальної сукні!