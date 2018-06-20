Сукні в горох: 10 стильних ідей, як носити наймодніший принт літа

Модні критики ще на початку літа визначили, що наймоднішим принтом літа стала не очікувана смужка, а "горох", який може бути присутній на всіх елементах одягу. На прилавках магазинів можна зустріти різні комбінезони, сукні та шорти з всім відомим ретро-принтом.

Пропонуємо звернути вашу увагу на сукні в горох, які можна одягнути для будь-якої події: кокетлива сукня до колін створить ваш романтичний образ для вечірньої прогулянки, яскраві шорти ідеальні підійдуть для посиденьок з подругою за чашкою прохолодного напою, а сукня довжини "міді" створить ваш незабутній "лук" для світської вечірки.

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Аксесуари в таких образах не менш важливі, – різноманітні капелюшки, сережки та окуляри, стильне взуття та сумочки ідеально пасуватимуть до цього принта у сукнях. Тільки пам'ятайте, що дрібний горох вас візуально робитиме стрункішими, а от великий горох, навпаки, додаватиме ваги. До таких суконь також чудово підійдуть однотонні жакети та навіть кросівки.

Тому сміливо купуйте та комбінуйте свої неповторні наряди, щоб затьмарити всіх своїм сяючим виглядом!