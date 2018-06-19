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Сукупні статки всіх мільйонерів світу встановили неймовірний рекорд

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Гроші
Гроші / Фото з вільних джерел

Сукупні статки всіх доларових мільйонерів у світі зросли на 10,6% у 2017 році і вперше перевищили 70 трильйонів доларів.

Про це йдеться в досліджені компанії Capgemini SA World Wealth Report.

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Зазначається, кількість заможних людей збільшилися на 1,6 мільйонів осіб у минулому році, причому три чверті нових мільйонерів припадає на Північну Америку і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

Кількість людей, які інвестуються активи яких оцінюються як мінімум в 1 мільйонів доларів без урахування основного місця проживання, у Північній Америці становить 5,66 мільйонів, в Європі – 4,83 мільйонів, АТР – 6,18 мільйонів, на Близькому Сході – 660 тисяч, в Латинській Америці – 600 тисяч, в Африці – 170 тисяч.

Повідомляється, що у США, Німеччині, Японії і Китаї на кінець 2017 року проживало 61,2% всіх доларових мільйонерів світу. Сукупний статок мільйонерів зросла в минулому році у всіх регіонах світу, максимальне зростання зафіксоване в АТР – на 14,8%, на другому місці – Північна Америка – на 10,3%.

Заможність азіатських багатіїв оцінюється в цілому в 21,59 трильйонів доларів, північноамериканських – 19,79 трильйонів доларів і європейських – 15,85 трильйонів доларів.

Теги: Новини політики Гроші Новини США Японія Китай
Джерело: 24 Канал
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