Сукупні статки всіх мільйонерів світу встановили неймовірний рекорд

Сукупні статки всіх доларових мільйонерів у світі зросли на 10,6% у 2017 році і вперше перевищили 70 трильйонів доларів.

Про це йдеться в досліджені компанії Capgemini SA World Wealth Report.

Читайте також: Чому в Україні процвітає енергетична афера: прибутки – олігархам, збитки – державі

Зазначається, кількість заможних людей збільшилися на 1,6 мільйонів осіб у минулому році, причому три чверті нових мільйонерів припадає на Північну Америку і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

Кількість людей, які інвестуються активи яких оцінюються як мінімум в 1 мільйонів доларів без урахування основного місця проживання, у Північній Америці становить 5,66 мільйонів, в Європі – 4,83 мільйонів, АТР – 6,18 мільйонів, на Близькому Сході – 660 тисяч, в Латинській Америці – 600 тисяч, в Африці – 170 тисяч.

Повідомляється, що у США, Німеччині, Японії і Китаї на кінець 2017 року проживало 61,2% всіх доларових мільйонерів світу. Сукупний статок мільйонерів зросла в минулому році у всіх регіонах світу, максимальне зростання зафіксоване в АТР – на 14,8%, на другому місці – Північна Америка – на 10,3%.

Заможність азіатських багатіїв оцінюється в цілому в 21,59 трильйонів доларів, північноамериканських – 19,79 трильйонів доларів і європейських – 15,85 трильйонів доларів.