Жорсткий локдаун хочуть запровадити і в Сумах: ситуація в лікарнях – критична

У Сумах, крім червоної зони, можуть запровадити й жорсткий карантин. Це трапиться, якщо протягом тижня не покращиться ситуація з коронавірусом. У лікарнях міста почали закінчуватись вільні ліжка.

Захворюваність у місті поступово зменшується, однак кількість хворих у важкому стані – незмінна. Про це повідомили під час наради міської ради 12 квітня.

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Що каже міський голова Сум

Місто продовжує перебувати в червоній зоні. З 3 по 11 квітня там діють додаткові карантинні обмеження: заборона відвідувати місця відпочинку та всі заклади освіти.

Однак захворюваність у Сумах залишається на високому рівні. Як повідомляє The Sumy Post, через це міський голова Олександр Лисенко допустив введення жорсткого карантину. Однак, поки комунальна влада не робить остаточні висновки та буде спостерігати за динамікою захворюваності й госпіталізації.

Ми – майже на піку, нам не треба на цьому піку довго перебувати. На жаль, ті заходи, які ми робимо, не дають потрібного результату, тому цей тиждень для нас буде як екзамен,

– додав Лисенко.

Яка статистика захворюваності в Сумах

За словами очільниці міського управління охорони здоров'я Олени Чумаченко, в Сумах щоденно виявляють 200 – 300 осіб з COVID-19. За добу 11 квітня там зафіксували 167 інфікувань.

Що відбувається в медичних закладах міста

У більшості лікарень ситуація залишається напруженою, а медичний персонал працює зі значним перевантаженням.

У міських лікарнях перебувають 340 осіб, із них 255 пацієнтів – на кисневій підтримці.

Зокрема, критичною залишається ситуація в дитячій клінічній лікарні, де з 26 пацієнтів самостійно дихають лише 3.

Наразі для дорослих осіб із COVID-19 залишилось лише 17 вільних ліжок із киснем, а для дітей – 64.