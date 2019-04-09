Сумчани вимагають справедливого покарання для доньки депутата, що на смерть збила людину

Сумчани влаштували акцію протесту під прокуратурою. Вони вимагають, аби винуватиця страшного ДТП отримала покарання.

Про яку ДТП йдеться

Ввечері, 30 березня, на трасі Суми – Полтава позашляховик на смерть збив молоду маму, 24-річну Марину Косяк.

Читайте також: Колишнього депутата Верховної Ради спіймали на п’яному водінні

За словами очевидців, за кермом була дружина працівника сумської прокуратури, яка водночас є донькою місцевого депутата – Інна Вакула. Рідні загиблої бояться, що винна у смерті їхньої доньки не отримає реального покарання. Наразі ж підозрювану навіть не затримали.

Коли ми підійшли до місця трагедії, то побачили, що наша дитина лежить у калюжі крові. Я обняв її та відчув знайомий запах, але вона була вже холодна,

– розповів батько загиблої Роман Косяк.

Він повідомив, що за десять днів з моменту ДТП слідство нічого не зробило. Тож, припустили, що слідство гальмують спеціально.

Наразі особі, яка здійснила злочин, не вручена підозра. Її не допитано та не присвоєно статус підозрюваної на стадії досудового слідства,

– сказав адвокат родини загиблої Андрій Пєтухов.

Також він додав, що експертизи були замовлені лише через 8 днів після здійснення злочину, а машину і досі не оглянули.

Акція протесту у Сумах

Декілька десятків активістів прийшли під прокуратуру Полтавської області. На знак протесту вони розклали автошини, залиті червоною фарбою, розкидали долари та плакати із закликами до правосуддя. Вони вимагають належного розслідування смертельної ДТП за участі мажорів.



Мітинг під прокуратурою Полтавської області



Активісти вимагають чесного розслідування



Небайдужі закликають розслідувати справи за участю мажорів

Цей випадок став останньою крапкою, щоб вийти сюди й закликати прокуратуру, суддів, правоохоронців, більш ретельно вести слідство, а винних притягувати до реальної відповідальності,

– зауважила учасниця мітингу Микола Сурженко.

Що відомо про водійку

Згідно з декларацією чоловіка, 39-річна Інна Вакула, володіє п'ятьма земельними ділянками, квартирою, магазином та цілим автопарком. У її власності є сім машин – від вантажівок до позашляховиків.

Тим часом у прокуратурі наголосили, що підстав для її затримання немає. А справу з Сумської обласної прокуратури передали до Генеральної. Звідти матеріали мають передати в іншу область, аби розслідування відбувалося об'єктивно та незалежно.