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      Суми: затримано викрадача, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів

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      Суми: затримано викрадача, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів
      Суми: затримано викрадача, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів / Dancor.sumy.ua

      Затримано зловмисника, який викрав і, погрожуючи вбивством, вимагав гроші у власника мережі сумських магазинів, повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

      "Як уже повідомлялося раніше, 24 грудня 2018 року двоє невідомих на вул. Богуна в м. Суми насильно посадили власника мережі сумських магазинів "Веселка" Миколу Богданова в сріблясту "Тойоту Камрі", одягли наручники і вивезли в ліс. Зловмисники, погрожуючи вбивством, вимагали у бізнесмена повернути 20 тисяч доларів США, які він їм нібито заборгував, а також щомісяця платити "данину" в розмірі 50 тисяч гривень. Під час "спілкування" у нього відібрали мобільний телефон і гаманець, після чого чоловіка привезли в місто і викинули з машини", – повідомили в прес-службі.

      "Про зазначений факт очевидці повідомили в правоохоронні органи. На пошуки нападників були орієнтовані всі підрозділи поліції. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів наразі вдалося встановити особи зловмисників, а одного з них затримати 8 травня. Працівники прокуратури Сумської області спільно зі слідчими слідчого управління ГУ НП в Сумській області та спецпідрозділом "КОРД" затримали 40-річного жителя м. Київ. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Прокуратура і поліція вже звернулися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – підкреслили у відомстві.

      Досудове слідство триває, встановлюється місцеперебування спільника затриманого.

      Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Суми Новини України Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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