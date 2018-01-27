Сумна статистика: у поліції розповіли скільки українців щодня гине в ДТП

Кожного дня на українських дорогах внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине до 10 людей. Причиною третини аварій є перевищення швидкості руху.

Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв на річній підсумковій колегії МВС України, передає "Укрінформ".

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Аварійність на автошляхах залишається неприпустимо високою. Щодня гине близько 10 громадян,

– сказав він.

Очільник Нацполіції зазначив, що на його думку, впровадження системи фото- і відеофіксації на дорогах допоможе різко знизити аварійність, "адже причиною третини ДТП є перевищення швидкості руху".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за останні 4 роки в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 15 тисяч 300 осіб.