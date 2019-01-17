Сумна статистика від МОЗ: скільки людей померли від грипу

За другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей. У Міністерстві охорони здоров'я України переконують, що епідемії грипу немає. Водночас, епідемічні пороги перевищені у чотирьох областях: Чернігівській, Житомирській, Сумській і Одеській.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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У відомстві зазначили, що від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків, а за останню добу, 17 січня, померли двоє людей – чоловік та немовля. Медики констатують, що наразі в Україні пік захворюваності на грип.

Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Хоча про епідемію в країні говорити зарано, проте у МОЗ вважають, що кількість хворих може збільшитися з понеділка, 21 січня, коли учні повернуться з карантину у школи.

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип, а також запобігти появі ускладнень, госпіталізації та смерті. За минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще майже 1,5 тисячі людей. Наразі в Україні вакцинувалися майже 1,5 тисячі людей, це 0,4% від загальної кількості населення країни,

– зауважили у Міністерстві.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Симптоми грипу:

Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів. Лихоманка. Головний біль. Ломота у м'язах і суглобах. Загальна слабкість. Втрата апетиту, можливо, нудота. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні. Нежить.

Нагадаємо, що 12-13 січня у Чернігівській області через ускладнення від грипу померли троє людей. Загалом в області від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями.