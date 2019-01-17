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      Сумна статистика від МОЗ: скільки людей померли від грипу

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      Сумна статистика від МОЗ: скільки людей померли від грипу

      За другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей. У Міністерстві охорони здоров'я України переконують, що епідемії грипу немає. Водночас, епідемічні пороги перевищені у чотирьох областях: Чернігівській, Житомирській, Сумській і Одеській.

      Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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      У відомстві зазначили, що від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків, а за останню добу, 17 січня, померли двоє людей – чоловік та немовля. Медики констатують, що наразі в Україні пік захворюваності на грип. 

      Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

      Хоча про епідемію в країні говорити зарано, проте у МОЗ вважають, що кількість хворих може збільшитися з понеділка, 21 січня, коли учні повернуться з карантину у школи.

      Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип, а також запобігти появі ускладнень, госпіталізації та смерті. За минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще майже 1,5 тисячі людей. Наразі в Україні вакцинувалися майже 1,5 тисячі людей, це 0,4% від загальної кількості населення країни,
      – зауважили у Міністерстві.

      У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

      Симптоми грипу:

      1. Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
      2. Лихоманка.
      3. Головний біль.
      4. Ломота у м'язах і суглобах.
      5. Загальна слабкість.
      6. Втрата апетиту, можливо, нудота.
      7. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
      8. Нежить.

      Нагадаємо, що 12-13 січня у Чернігівській області через ускладнення від грипу померли троє людей. Загалом в області від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями.

      Теги: Новини України Грип в Україні Міністерство охорони здоров’я Статистика Жертви Епідемія Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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