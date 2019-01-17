Сумна статистика від МОЗ: скільки людей померли від грипу
За другий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей. У Міністерстві охорони здоров'я України переконують, що епідемії грипу немає. Водночас, епідемічні пороги перевищені у чотирьох областях: Чернігівській, Житомирській, Сумській і Одеській.
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.
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У відомстві зазначили, що від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків, а за останню добу, 17 січня, померли двоє людей – чоловік та немовля. Медики констатують, що наразі в Україні пік захворюваності на грип.
Як захворіти на грип?Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.
Хоча про епідемію в країні говорити зарано, проте у МОЗ вважають, що кількість хворих може збільшитися з понеділка, 21 січня, коли учні повернуться з карантину у школи.
Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип, а також запобігти появі ускладнень, госпіталізації та смерті. За минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще майже 1,5 тисячі людей. Наразі в Україні вакцинувалися майже 1,5 тисячі людей, це 0,4% від загальної кількості населення країни,
– зауважили у Міністерстві.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
Симптоми грипу:
- Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
- Лихоманка.
- Головний біль.
- Ломота у м'язах і суглобах.
- Загальна слабкість.
- Втрата апетиту, можливо, нудота.
- Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
- Нежить.
Нагадаємо, що 12-13 січня у Чернігівській області через ускладнення від грипу померли троє людей. Загалом в області від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями.