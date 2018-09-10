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SunnyBAG – гнучка сонячна батарея, яка зарядить ваш телефон будь-де

Інновації 16 Читать новость на русском

Гнучка сонячна панель SunnyBAG дасть змогу зарядити телефон чи інший мобільний пристрій, де б ви не були: в горах, мандрівках чи просто прогулянці в місті.

Сучасні технології та винаходи позбавляють традиційні вилазки на природу притаманної їм романтики виживання та самообмеження. Позаяк людина ХХІ століття стала аж надто вже залежною від благ цивілізації.

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Авжеж, пісні під гітару біля вогнища та ночівлю просто неба ніхто не відміняв, але й телефон треба якось зарядити. Для цих випадків сьогодні існує маса рішень. Одне з таких – портативна сонячна панель, розробка австрійського стартапу SunnyBAG.

Гнучка, компактна і легка – важить вона менше 200 грамів, плюс ще 120 – акумулятор на 4 тисячі міліампер-годин. Зате користі від цього ґаджету в подорожах – не переоцінити.

Гнучка сонячна батарея
Гнучка сонячна батарея

6-ватна панель – екологічно чисте джерело енергії, яке дасть змогу зарядити телефон, камеру чи інший мобільний пристрій, де б Ви не були, – в поході у горах, під час мандрівки під вітрилом у морі, чи просто на прогулянці у міському парку. Достатньо лише під’єднати звичайний USB-кабель. Міцна і практична, ця панель не боїться ні дощу, ні холоду; її зручно кріпити до будь-якої поверхні – на рюкзак чи похідну сумку, намет або навіть на куртку.

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Сонячні елементи з тонкої плівки аморфного кремнію генерують сонячну енергію, навіть якщо пристрій частково затінений. Ефективність модулів самі розробники оцінюють у майже 22 з половиною відсотка, – і це, з їхніх слів, найвищий показник серед аналогів.

Переваги сонячної панелі точно мали б оцінити люди, які ведуть активний спосіб життя і багато подорожують, забезпечуючи собі повну мобільність і енергонезалежність.

Джерело: 24 канал
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