Супер-забивний український форвард чекає на контракт з "Карпатами"

Український нападник "Карпат" Роман Дебелко, який на правах оренди виступає за естонську "Левадію", розповів, чи планує повертатися у львівський клуб.

Футболіст в інтерв'ю SporArena заявив, що львів'яни поки не зв’язувалися з ним.

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"Я так розумію, рішення щодо мене ще не прийнято", – сказав Дебелко. Форвард відзначив, що чекатиме на рішення "Карпат".

Футболіст також заявив, що "Левадія" не викуповуватиме його контракт, оскільки клуб не має достатньої кількості грошей.

"Річ у тім, що естонці рахують свої кошти й продумують власні інвестиції. Якби клуб став чемпіоном і міг розраховувати на виплати від УЄФА, то він зміг би собі дозволити викупити наш із Юрієм Ткачуком контракт. На жаль, ми посіли друге місце – "Левадія" змушена була відмовитися від такого наміру. А от "Нимме-Калью", де грає наш земляк Андрій Маркович, тепер, думаю, зможе за нього поторгуватися", – резюмував Дебелко.

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На сам кінець футболіст заявив, що для нього найважливіше грати, тому він відкритий до всіх пропозицій.

"Я відкритий до всіх варіантів та пропозицій. Не налаштовую себе на те, щоб їхати спеціально тільки за кордон або ж, навпаки, тільки боротися за повернення в Україну. Для мене найголовніше – грати, відчувати довіру тренерів та мати амбітні завдання".

Нагадаємо, що в чемпіонаті Естонії Дебелко за 36 матчів "наколотив" 27 голів та віддав 10 результативних передач. Його ціна на трансферному ринку складає 350 тис. євро.