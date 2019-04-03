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      Суперечка між співвласниками квартири закінчилась жорстоким вбивством: моторошні подробиці

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      Співвласник квартири застрелив іншого власника у Києві
      Співвласник квартири застрелив іншого власника у Києві / Обозреватель

      У Києві співвласник квартири розстріляв з рушниці іншого через спірну квартиру, права на яку все ніяк не могли поділити у судовому порядку.

      Інцидент стався у Печерському районі на вулиці Круглоуніверситетській 3 квітня, повідомляє "Обозреватель". 

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      Як зазначають джерела видання, конфлікт поглибився, коли один з власників наважився на силовий метод вирішення ситуації. Той приїхав до квартири з підмогою і почав вибивати двері. 


      Інцидент стався близько 20 години вечора

      Інший власник житла, 58-річний чоловік, перебував всередині помешкання і відкрив вогонь з турецької рушниці Kral Arms Tactical по тих, хто намагався увірватись всередину. 

      Одного пораненого врятувати не вдалося. Він помер на місці. 


      Постраждалий помер на місці

      Власника квартири, що відкрив вогонь, затримали правоохоронці.

      24 канал з'ясовує подробиці інциденту. Інформація буде оновлена. 

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      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Зброя Новини нерухомості Кримінальні новини
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