Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

"1+1" протягом усієї виборчої кампанії запрошував в ефір тих, хто критикував Порошенка. Виправдовували це тим, що Порошенко відмовлявся. І тут президент прийшов, хоча його не запрошували.

Про це 24 каналу розповів журналіст, медіаексперт Отар Довженко.

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Як зауважує фахівець, генеральний директор телеканалу Олександр Ткаченко, вочевидь, ідентифікує себе з командою Зеленського. Як і телеканал "1+1". Вважають себе частиною тої сили, яка приводить Зеленського до влади. У цьому, вважає Довженко, немає нічого злочинного. Це просто прикро.

Водночас, на його думку, телеведуча Наталя Мосійчук, очевидно, вела ефір не професійно. Частково, швидше за все, через ефект несподіванки.

Наталя Мосійчук, не була готова до розмови Порошенка і Зеленського. На цей ефір ніби нікого з боку Порошенка запрошено не було. Натомість прийшов сам президент України. Чи пасує людині приходити на ефір, якщо її не кликали? Заважаючи на суспільну важливість, що Порошенко – чинний президент, це не так страшно,

– зазначає Отар Довженко.

При цьому експерт наголошує: телеканал "1+1" порушує стандарти на цих виборах, поводиться упереджено і заангажовано на користь Зеленського. Пояснюють це тим, що інші медіа підтримують Порошенка. Це, зауважує Довженко, частково правда. Телеканали Інтер, особливо Україна, канали Медведчука приділяли Порошенку більше уваги. А Зеленського взагалі не згадували. У масштабі всього медіаринку – це частина картини, де кожен канал підтримує свого кандидата.

Що відбулося в прямому ефірі телеканалу 1+1? Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі. Порошенко був присутній в студії фізично, його опонент по телефону. Від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився. При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський". Порошенко ж чекатиме Зеленського 14 квітня.



Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно.

Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео