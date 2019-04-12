13:57
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, 11 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

      3260 Читать новость на русском
      Порошенко і Зеленський посперечалися в ефірі "1+1"
      Порошенко і Зеленський посперечалися в ефірі "1+1" / Фото з відкритих джерел

      "1+1" протягом усієї виборчої кампанії запрошував в ефір тих, хто критикував Порошенка. Виправдовували це тим, що Порошенко відмовлявся. І тут президент прийшов, хоча його не запрошували.

      Про це 24 каналу розповів журналіст, медіаексперт Отар Довженко.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Як зауважує фахівець, генеральний директор телеканалу Олександр Ткаченко, вочевидь, ідентифікує себе з командою Зеленського. Як і телеканал "1+1". Вважають себе частиною тої сили, яка приводить Зеленського до влади. У цьому, вважає Довженко, немає нічого злочинного. Це просто прикро.

      Водночас, на його думку, телеведуча Наталя Мосійчук, очевидно, вела ефір не професійно. Частково, швидше за все, через ефект несподіванки.

      Наталя Мосійчук, не була готова до розмови Порошенка і Зеленського. На цей ефір ніби нікого з боку Порошенка запрошено не було. Натомість прийшов сам президент України. Чи пасує людині приходити на ефір, якщо її не кликали? Заважаючи на суспільну важливість, що Порошенко – чинний президент, це не так страшно,
      – зазначає Отар Довженко.

      При цьому експерт наголошує: телеканал "1+1" порушує стандарти на цих виборах, поводиться упереджено і заангажовано на користь Зеленського. Пояснюють це тим, що інші медіа підтримують Порошенка. Це, зауважує Довженко, частково правда. Телеканали Інтер, особливо Україна, канали Медведчука приділяли Порошенку більше уваги. А Зеленського взагалі не згадували. У масштабі всього медіаринку – це частина картини, де кожен канал підтримує свого кандидата.

      Що відбулося в прямому ефірі телеканалу 1+1? Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі. Порошенко був присутній в студії фізично, його опонент по телефону. Від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився. При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.

      Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський". Порошенко ж чекатиме Зеленського 14 квітня.

      Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. 
      Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

      Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео

       

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Телеканал "1+1" планує подати до суду на Порошенка: причина позову
      сьогодні
      13414
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
      сьогодні , 12:51 Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
      Станіслав Безушко 48
      Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      сьогодні , 12:17 Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      Юрій Бутусов 3340
      Відновлення сепаратизму в Одесі: чи зможе "Порто-франко" знищити українську економіку
      сьогодні , 11:01 Відновлення сепаратизму в Одесі: чи зможе "Порто-франко" знищити українську економіку
      Євгенія Мазур 1841
      День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
      сьогодні , 09:43 День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
      Настя Сукач 5215
      Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      сьогодні , 08:40 Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      Блог Соцмережі 2116
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук