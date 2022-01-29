Суперечливі факти й закрита труна: батьки кажуть про загадкові смерті у частині в Дніпрі

Молодий нацгвардієць розстріляв своїх побратимів на "Південмаші" у Дніпрі. Раніше у тій же військовій частині заявляли про випадки самогубства. Втім, батьки підозрюють, що насправді їхніх синів могли вбити.

Інформацію про самогубства у військовій частині, в якій 21-річний Артем Рябчук відкрив стрілянину, раніше підтвердив Микола Балан. Він був командувачем Нацгвардії, але подав у відставку.

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Дивні обставини смерті військового

Подружжя Вержаковських із Кіровоградщини поділилося своєю трагічною історією. Їхній син Мансур був строковиком у тій же частині №3021, де напередодні сталася стрілянина. 19-річний хлопець пішов на службу в 2017 році. Батьки стверджують, що юнак ні на що їм не жалівся. Звістка від керівництва про те, що нацгвардієць скоїв самогубство, шокувала рідних.



Мансур Вержаковський з Кіровоградщини / Скриншот з відео

Вержаковські переконані, що насправді Мансура могли вбити. На це, мовляв, вказували й синці на тілі, й одяг, який одягнули нібито вже на мертву людину. Батько розповів й про інші дивні обставини його смерті. "Мій син, виходить, заступив у караул з розібраним автоматом, і ще й застрелився ним", – зазначив він.

Рідні кажуть, що сина могли бити через гроші

Батьки наголошують, що смертельний постріл був скоєний у праву частину голови. Це зразу здалося їм підозрілим, адже син

Батьки Мансура зауважили, що незадовго до смерті син почав перейматися через банківську картку, яку залишив удома. На рахунку було до 10 – 12 тисяч гривень. "Вони його били, бо він не дав номер карточки, щоб зняти ці гроші", – переконана мати загиблого нацгвардійця.

Іншого нацгвардійця ховали у закритій труні

У липні 2019 році, через рік після смерті Мансура, у тій же частині знову повідомили про самогубство. Мати 20-річного військового Андрія Кіби не вірить, що хлопець міг вкоротити собі віку. За день до трагічного інциденту він дзвонив до бабусі й вітав її з днем народження. Хлопець стверджував, що у нього все добре.



Андрій Кіба також помер у військовій частині в Дніпрі / Скриншот з відео ​

Через кілька днів після цього рідним сказали, що Андрій помер. Мати відчайдушно намагається з'ясувати, за яких обставин це сталося, але безрезультатно. Все тому, що керівництво військової частини наказало ховати юнака у закритій труні.

Я мама. Вони мали мені показати сина, якого я ховаю. Мали дозволити відкрити труну, щоб я попрощалась. А так – я не знаю, кого поховала,

– зазначила Анна Кіба.

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