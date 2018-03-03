Супермаркет у Нідерландах наважився на сміливий експеримент з бойкоту пластику

В Амстердамі відкрили перший у світі "ряд без пластику" у супермаркеті, який повністю бойкотує не екологічні упаковки.

Про це повідомила громадська ініціатива ReThink на своїй сторінці у Facebook.

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Ініціативу запровадило керівництво нідерландської мережі супермаркетів Ekoplaza. Наразі у plastic-free відділі представлено понад 700 товарів, упаковка яких зроблена з біорозкладних матеріалів та таких, що компостуються.

Крім того, "ряд без пластику" має стати тестовим майданчиком для виробників нових типів пакувань, які не завдають шкоди довкіллю.