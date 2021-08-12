Інцидент стався ще ввечері 11 серпня в Інгулецькому районі міста. Через це весь наступний день супермаркет не працював.

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Ремонт у супермаркеті зробили тільки взимку

Одразу після інциденту, серед місцевих мешканців з'явилися підозри. Мовляв, власники супермаркету зекономили на ремонті й довірили його некомпетентним людям.



Стеля впала на відвідувачів супермаркету в Кривому Розі / Фото з фейсбуку Сергія Іванова

Однак власники супермаркету переконують, що ремонт робили кваліфіковані робітники з дотриманням усіх норм. Також керівники додають, що перед завершенням робіт працівники технічного відділу перевірили усі конструкції на надійність. Як пройшла перевірку стеля в м'ясному відділі – з'ясовують.

Потерпілий вранці пішов на роботу

Чоловік, який постраждав через падіння стелі, відмовився від госпіталізації. Керівники супермаркету заявили, що покрили витрати потерпілого на невідкладну медичну допомогу. Також додали, що чоловік вранці вийшов на роботу.

Чого не скажеш про працівників "Варусу". Супермаркет не працював увесь день 12 серпня.



Супермаркет "Варус" після обвалу стелі не працював увесь день / Фото Perepichka News