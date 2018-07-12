Супермодель Джіджі Хадід показала обличчя без макіяжу

Відома американська модель Джіджі Хадід неочікувано опублікувала фотографію, на якій показала своє обличчя без макіяжу. Зірка вирішила показати свою зовнішність "без прикрас".

Фанати Джіджі Хадід навіть у звичайні дні завжди звикли бачити 23-річну зірку у бездоганному вигляді: у завжди стильному образі при легкому денному макіяжі та природній зачісці. Навіть прогулюючись вулицями мегаполісів Джіджі завжди виглядала чудово.

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Днями вона вирішила показати, що ховається під її косметикою та фільтрами в Instagram-Stories, опублікувавши несподіване фото без макіяжу. Модель доповнила своє фото текстом, яке важко розгледіти через "розмитість".



Джіджі Хадід без макіяжу

На обличчі Хадід можна побачити недосконалості та ластовиння, а через напружений графік роботи – і темні кола під очима. А втім, молода зірка все одно залишається красивою та викликає захоплення в мільйонів прихильників.